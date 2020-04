Els municipis turístics catalans es blinden per evitar l'arribada de visitants

El Servei Català de Trànsit ha detectat aquests dies un repunt en la mobilitat cap a municipis turístics a conseqüència de la festivitat de Setmana Santa. Així ho ha fet públic aquest dijous RAC1 després d'entrevistar al president de la Generalitat, Quim Torra, on fa palesa la preocupació de les autoritats pels moviments no essencials que actualment està fent la població. A l'entrevista, Torra ha alertat que cal mantenir "el compromís amb el confinament total o tothom ho pagarà molt car" i, per aquest motiu, des de la Generalitat s'ha decidit endurir la presència policial al carrer al llarg de les darreres hores.

La minuciositat d'aquests controls pot provocar que, de vegades, es formin cues de vehicles, sobretot a les sortides de grans ciutats. Tot i això, el ministeri d'Interior espanyol ha detallat aquest dimecres que les aglomeracions de vehicles es deuen precisament a aquests controls, dissenyats específicament per prevenir desplaçaments injustificats. Aquest fet provoca que s'alenteixi el trànsit i, per tant, per pocs vehicles que circulin és fàcil que es formin cues.

Cal recordar que les multes inicials per fer cas omís al confinament van dels 300 als 1.000 euros, però podrien elevar-se a un import superior i fins i tot podria comportar penes de presó. En aquest sentit, els controls policials es mantindran les 24 hores cada dia de Setmana Santa.

En l'article s'assegura que ja s'estan emprant drons a la Costa Daurada per evitar que ningú se salti el confinament, així com s'estan bloquejant accessos i carrers de la població. Malgrat que a Tarragona i l'Ebre el coronavirus no ha deixat les mateixes víctimes i contagis com a Barcelona, és precisament aquest indret on molts dels visitants gaudeixen d'una segona residència. A la Costa Brava també s'ha decidit apostar per la vigilància aèria després de detectar en poblacions com Palafrugell una clara activitat en urbanitzacions i barris on no hi ha veïns de manera habitual.

Pel que fa a les terres de Ponent i l'Alt Pirineu, els alcaldes de les comarques asseguren que, tot i alguna excepció, no s'està experimentant l'arribada de molta gent. L'alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, ha explicat a RAC1 que un 70% de les segones residències de la Val d'Aran són de turistes de fora de Catalunya i que, per tant, el percentatge de gent que s'ha desplaçat no és important.