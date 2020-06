Els opositors a l’Agència de la Natura convoquen per dimarts una concentració al Parlament

Més d’un centenar d’alcaldes i una cinquantena de representants d’entitats del sector agrari, de desenvolupament rural, de col·legis professionals i Agrupacions de Defensa Forestal es concentraran aquest dimarts a les onze del matí a les portes del Parlament de Catalunya, en contra de la creació de l’ Agència de la Natura. Els assistents, entre els quals està previst que hi hagi diversos representants pirinencs, volen fer palesa així la seva oposició a l’aprovació de la llei de l’agència “per manca de consens, entre d’altres qüestions”, tal com han donat a conèixer des de Boscat, una de les entitats opositores.

Els encarregats de llegir el manifest seran el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isus, i l’alcalde de Montblanc, Pep Andreu. A l’acte també s’hi anunciaran noves accions que es duran a terme al territori i s’entregarà el manifest al president del Parlament. Recordem que està previst que la cambra catalana porti a votació la llei de creació de l’agència de cara al ple del pròxim 17 de juny.

262 entitats reclamen "l'aprovació urgent"

Per contra, justament aquest dilluns la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN) ha donat a conèixer un manifest, recolzat per 262 entitats majoritàriament ambientalistes, així com 2.296 persones a títol individual, on es reclama “l’ aprovació urgent” d’aquesta agència. El manifest veu en l'agència la "oportunitat per revertir la precarietat de les polítiques ambientals" de Catalunya i s’assegura que “va sorgir fa unes setmanes després de l'aparició d'algunes veus crítiques, principalment de propietaris”. El text defensa que els discursos "contra la necessitat" de les polítiques ambientals " són temeraris i responen únicament a l’ interès privat per sobre de l'interès comú".



El manifest exposa que "fa més de tres anys que la majoria de grups parlamentaris estan treballant en la preparació d’aquesta llei, comptant amb la participació dels diferents actors del territori i donant resposta a una petició històrica del sector acadèmic i ambiental i de bona part de la societat". També indica que "per trobar un consens de mínims que facilités la seva aprovació" l'agència només desplega les competències en medi natural que actualment té el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i no modifica el règim competencial d’altres departaments ni dels ajuntaments”.

L’agència, afegeixen, “també respon a la necessitat de tenir una administració àgil i eficaç que tingui capacitat pressupostària i que generi procediments menys burocratitzats". El text apunta, a més, que "l'agència i les polítiques de conservació han de ser un impuls definitiu del desenvolupament socioeconòmic de les àrees rurals".



A banda del manifest, en una nota de premsa l'ACN apunta que l'agència ha de vincular les polítiques ambientals i les polítiques sectorials "que històricament han estat descoordinades", donar suport suficient a les entitats del tercer sector i promoure el treball conjunt amb el territori, així com la participació directa de la societat civil que habita als espais rurals, costaners i urbans.

Recorden que per seguir l’Estratègia sobre la biodiversitat 2030 i l’estratègia 'From farm to fork' de la Comissió Europea, els governs hauran de prioritzar la conservació de la natura, impulsar polítiques ambientals que assegurin la funcionalitat ecològica del territori i incentivar les activitats econòmiques sostenibles. Afegeixen que en l’àmbit europeu, diversos països com Alemanya, Anglaterra, Escòcia o França disposen d’agències d’aquest tipus, però amb majors competències que la proposta catalana. Per això demanen "fer un salt endavant i anar en la direcció que marquen els estàndards comunitaris actuals".

"L'Agència de la Natura és només un primer pas cap al conjunt de noves polítiques que cal implementar a Catalunya", exposen. En aquest sentit, reclamen "un departament de Medi Ambient amb les competències i recursos suficients que tingui capacitat d’impulsar polítiques transversals", així com l'aprovació d'una llei de biodiversitat "que actualitzi, ordeni i posi les bases de les polítiques de conservació a Catalunya".