Un padrí de 93 anys, primera alta per coronavirus a la Seu

El Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha donat d'alta un padrí de 93 anys positiu per coronavirus. Es tracta de la primera alta hospitalària a un pacient afectat per la Covid-19 i ha estat celebrada per tot el personal del centre sanitari. Tal com apunta RàdioSeu, l'home ha rebut l'alta mèdica aquest dimarts al migdia seguint les mesures de prevenció i havent comprovat que ja no tenia rastre del virus.

Primera alta de l’hospital d’un pacient de #COVID19. Amb 93 anys malaltia superada!! #EnsEnSortirem Gràcies per quedar-vos a casa!! pic.twitter.com/cnTDASg84H — Fundació St Hospital (@fshseu) March 31, 2020

D'altra banda, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran 32 persones han estat donades d'alta després de superar la malaltia. En aquest aspecte, ara com ara, el Sant Hospital de la Seu és el que té menys ingressats de la regió.