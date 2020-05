La Seu permetrà doblar l’espai de terrasses per pal·liar la limitació d’aforament del 50%

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha compromès a permetre que aquells establiments de restauració que disposin de prou espai al seu entorn puguin doblar el nombre de metres quadrats de terrassa. L’objectiu és que, a la pràctica, puguin acabar disposant del mateix nombre de taules que tenien abans del confinament, i no es vegin perjudicats per la reducció de l’aforament del 50% que ha decretat el govern espanyol. Recordem que aquest pròxim dilluns els establiments de restauració d’aquelles zones que passin a la fase 1 del desconfinament ja podran obrir les seves terrasses, però aquestes només podran estar ocupades al 50%, ja que caldrà deixar espais de seguretat entre taules.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha explicat que aquesta mesura només la podran aplicar “aquells establiments que tinguin espai suficient per ampliar la terrassa, sense ocupar cap gual o similar”. L’alcalde ha admès que “hi ha alguns establiments amb espais exteriors molt limitats que no tenen lloc per créixer, de manera que hem acordat que en aquests casos se’ls reduirà al 50% la taxa de terrassa”. L’objectiu, ha apuntat, és que tothom acabi pagant per les taules que pot tenir a l’exterior: el mateix si pot doblar l’espai de terrassa o la meitat si no pot.

El fet de poder doblar l’espai de les terrasses és justament una mesura que els va demanar l’Associació d’Hostaleria i Restauració de l’Alt Urgell en la reunió telemàtica que van mantenir ahir amb el consistori. A la trobada també hi van prendre part l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell, la Unió de Botiguers de la Seu i els comerciants del nucli antic, i s’hi van abordar altres mesures d’ ajuda econòmica al teixit empresarial i als autònoms del municipi.

Fàbrega ha explicat que en aquests moments estan redactant un document que contindrà totes les mesures de suport, tant a les famílies com a les empreses i als autònoms. L’objectiu, ha afegit, és que l’oposició validi el seguit de mesures plantejades per tal d’aconseguir “ un document de consens”.

Tot i que encara no està enllestit, l’alcalde ha avançat que aquest document detallarà “les mesures d’ajuda que posarà en marxa l’Ajuntament, els diners que caldrà destinar-hi, d’on sortiran aquests diners, les coses que teníem previstes abans de la crisi i que haurem de deixar de fer, els ingressos que deixarem de tenir per l’exempció de taxes i impostos municipals o els diners extres que rebrem de la Diputació de Lleida, entre d’altres”.