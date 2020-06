Els productors locals volen seguir estant "de moda"

Els productors locals de l'Alt Pirineu i Aran confien poder mantenir part dels nous clients que han guanyat durant el confinament. La majoria d'ells han posat en marxa iniciatives, com ara venda a domicili, creació de plataformes de venda en línia o centralització de la venda de diferents productes. Molts asseguren que aquestes accions els han anat bé i els han permès vendre, fins i tot, més que abans d'aquest episodi. Ara que ha tornat la normalitat en les compres, però, demanen que els clients mantinguin aquesta aposta pel producte local.

Un d'aquests casos és el de Menja't l'Alt Urgell, l'associació que aplega a més de 25 productors agroalimentaris locals d'aquesta comarca, i que aquests dies de confinament ha apostat per fer venda a domicili. Una de les seves coordinadores, Marisol Salvadó, explica que "al principi, quan hi havia més restriccions per anar a comprar, vam tenir molta demanda". Fruit d'aquest èxit, de fet, van accelerar un projecte que ja tenien previst posar en marxa, la creació d'una botiga de venda en línia, que ara estan acabant de perfilar.

Salvadó es mostra satisfeta d'aquest èxit de la venda a domicili i del fet que "hi ha hagut gent que no ens coneixia i que ara ha provat els nostres productes". Tot i això, té por que ara, amb la "nova normalitat", el públic es torni a oblidar del producte de proximitat. Malgrat tot, es mostra esperançada que almenys podran retenir una part dels nous clients que han guanyat durant aquests mesos de confinament.

En una situació similar es troben a Cerdanya. Allà, diversos productors que ja eren membres de l' Associació Agroalimentària de la comarca han creat ara la Xarxa Agroalimentària de Cerdanya. Una de les seves integrants, Isabel Guasch, explica que quan va esclatar la pandèmia "vam veure que calia fer alguna cosa, perquè es van tancar molts canals de distribució". És per això que van crear una web amb els productes dels membres de l'associació, van permetre fer comandes per telèfon o correu electrònic i van centralitzar les recollides en dos punts, la botiga de Làctics l'Esquella, a Bellver, i l' agrobotiga de la fundació Adis, a Puigcerdà.

Guasch explica que tot plegat "ha anat bé i la sensació és bona". La gent, afegeix, "agraeix que els productors ens unim per aproximar-los els productes locals i els fem la vida més fàcil ajuntant diversos productes en una mateixa comanda". Aquest sistema, remarca, "també ha ajudat a fer més visibles aquells productors que no tenen botiga i a qui fins ara costava més d'accedir".

De cara a futur, tenen clar que volen mantenir un sistema similar, per seguir arribant bé al públic. Guasch també confia que "dels clients nous que hem fet, uns quants els mantindrem, perquè és un sistema que ha vingut per quedar-se". Tot i això, admet que "amb la tornada a la normalitat, quan la gent ha recuperat la capacitat de moviment, la consciència de consum local s'ha atenuat i ja ho hem començat a notar". En aquest sentit, lamenta que "quan arriba la crisi, la gent té molt clars els valors i els principis, però quan torna la normalitat i la feina, els valors passen a un segon terme, perquè la vida diària ho dificulta". És per això que considera tan important mantenir aquests canals de distribució que han creat amb aquesta crisi, per seguir arribant de forma fàcil al consumidor.

Cistelles i plataformes en línia als Pallars

Qui també va voler contribuir a ajudar als productors locals va ser el Parc Natural de l'Alt Pirineu. A l'inici de la crisi va posar en marxa la iniciativa Del Parc al plat, on va englobar als productors agroalimentaris de l'àmbit del parc i del Pallars Sobirà en general. El motiu, tal com expliquen els seus impulsors, era que amb l'arribada de la Covid-19 es van trencar bona part dels canals de comercialització d'aquests petits productors, i es va voler crear una eina per fer-hi front de forma conjunta i poder fer una crida al "compromís mutu" entre productors i clients.

La campanya ha permès posar directament a disposició del públic diferents cistelles amb productes elaborats al voltant del parc, com ara carn, formatge, vi, cervesa, infusions, pastes i embotits, que es poden adquirir al web que es va crear expressament. Els habitants dels Pallars poden recollir la cistella a la formatgeria del Tros de Sort, mentre que a la resta de Catalunya les cistelles s'estan enviant a domicili amb un cost de deu euros en concepte de despeses d'enviament. A més, la campanya també promou la compra directa, o a través de les carnisseries locals, de carn, la major part de la qual procedeix de races de bestiar protegides de la ramaderia local.

A dia 15 de juny ja s'havien venut 1.700 cistelles. En aquest sentit, els impulsors del projecte destaquen que "un cop assolit el primer objectiu, i davant de la gran acollida de la iniciativa, els i les productores de l'Alt Pirineu hem decidit donar continuïtat a les cistelles variades i treballar conjuntament per seguir fent arribar els nostres productes a tots els racons de Catalunya".

En aquesta mateixa línia, al Pallars Jussà, l'associació de promoció econòmica i turística de la comarca APAT també ha creat una plataforma web on es poden trobar els productes dels membres del programa Al teu gust, aliments del Pallars. L'objectiu és permetre mantenir el cicle de producció i intentar arribar a clients d'arreu de Catalunya.

El president d'APAT, Josep Palau, ha explicat que "la valoració és positiva, perquè almenys s'ha creat una plataforma de venda conjunta, ja que fins ara no en teníem cap i la gent s'ha posat les piles". Pel que fa a les vendes, "no han estat excessives, però n'hi ha hagut, i ara el que volem és consolidar-ho". En aquest sentit, ha apuntat que "almenys sembla que amb aquesta crisi la gent ha recapacitat i ha tornat a comprar al productor local, ja que hem notat un increment de vendes".

En el cas de l' Alta Ribagorça i la Val d'Aran, el Consell Comarcal i el Conselh Generau, respectivament, han estat informant dels productors que fan venda directa al consumidor final o dels establiments per adquirir aquests productes. Des de l' Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), mentrestant, han creat un grup de treball de productors i entitats locals del Pirineu per intentar ajudar a buscar aquests nous canals de distribució que permetin als petits productors locals seguir arribant als seus clients, malgrat les dificultats del moment.