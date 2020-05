El projecte Camina Pirineus completa la xarxa de camins d’Alàs i Cerc

El projecte Camina Pirineus ja ha completat tota la xarxa de camins del municipi d’Alàs i Cerc. La iniciativa, que desenvolupa el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en el marc del projecte europeu Feder, no s’ha aturat en cap moment durant el període de confinament per la crisi de la Covid-19. Tal com han donat a conèixer des de l’ens comarcal, els tècnics hi han continuat teletreballant des del primer dia i les brigades es van reincorporar a la feina, amb totes les mesures de prevenció sanitària, un cop passat el moment més dur de l’estat d’alarma.

D’aquesta manera s’ha pogut completar l’adequació i la senyalització de tota la xarxa de camins d’Alàs i Cerc, de manera que s’ha convertit en el primer municipi de l’Alt Urgell a concloure l’entramat d’itineraris. Progressivament s’aniran completant les xarxes de camins de tots els municipis de la comarca.

A partir d’ara, doncs, les persones que vulguin reprendre el contacte amb la natura després del llarg confinament, trobaran tota la xarxa de camins d’Alàs i Cerc a la seva disposició, amb els senders desbrossats i completament senyalitzats en forma de banderoles, pals tutors i elements de marcatge sobre el terreny. Els senyals, col·locats en pals de fusta tractada, són de color groc i donen informació de les diferents connexions, distàncies i temps del recorregut. Aquests indicadors segueixen un model estandarditzat de característiques del camí, l’anomenat mètode Sendif, amb colors homologats a nivell europeu. S’ha fet també un treball de recerca exhaustiu per tal que la toponímia local que figura als indicadors tingui la màxima fidelitat històrica i lingüística.

Camina Pirineus està recuperant antics camins que havien quedat en desús i, paral·lelament, porta a terme diverses actuacions complementàries com ara miradors, itineraris paisatgístics i camins verticals. Tot plegat, amb l’objectiu de dotar l’Alt Urgell de tots els actius necessaris per potenciar l’ecoturisme a la comarca.