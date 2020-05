Un projecte preveu crear una escola taller en un poble abandonat del Pallars Jussà

Un grup de professionals de l’àmbit de la rehabilitació i les energies renovables vol impulsar la creació d’una escola taller al poble abandonat d’ Aramunt Vell. L’objectiu és aprofitar les antigues cases d’aquest nucli del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, per poder-hi fer formacions reglades relacionades amb l’eficiència energètica i l’autoconsum. De moment, han presentat el projecte a l’ajuntament de Conca de Dalt per tal d’obtenir els permisos escaients i, en paral·lel, estan buscant finançament per dur a terme el projecte.



Un dels seus impulsors, Santi Soto, explica que l’objectiu seria “oferir cursos reglats d’entre 600 i 2.000 hores, que podrien arribar a acollir fins a 40 alumnes”, destinats al foment de l’eficiència energètica en la construcció i la rehabilitació, així com a la utilització d’energies renovables. En aquest sentit, assenyala que la part pràctica de la formació serviria per anar rehabilitant amb aquests criteris de sostenibilitat les cases abandonades del nucli. A banda, també es plantegen tallers puntuals o formacions de cap de setmana, dedicats a matèries com la bioconstrucció, la utilització de la fusta i l’agricultura ecològica.



Un altre dels seus impulsors, Andoni de Andrés, explica que l’altre gran objectiu del projecte és “ajudar a recuperar zones amb alt risc de despoblament, tot atraient-hi sobretot a gent jove”. Així, creu que aquestes formacions, que obtindrien el certificat de professionalitat, podrien ajudar a recuperar oficis propis del territori però aprofitant els avenços i les darreres tècniques, per tal d’ajudar a falcar a la gent jove a la zona.



En aquest sentit, creuen que els potencials alumnes serien principalment joves interessats a formar-se en aquest àmbit, així com treballadors del món rural que volen reciclar els seus coneixements. També apunten que seria una bona sortida professional per a persones en risc d’exclusió social.



Dècades enrere, a Aramunt ja s’hi va crear una escola d’oficis i es van rehabilitar algunes cases del nucli d’Aramunt Vell. De fet, les poques construccions que estan mig acabades s’utilitzarien inicialment per fer-hi les primeres formacions. El nucli d’Aramunt Vell, situat dalt d’un turó, va estar habitat fins a mitjans del segle XX. Progressivament, la població va començar a marxar-ne per instal·lar-se a la plana que hi ha als peus, on hi tenien les eres i els tancats per al bestiar.