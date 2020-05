Els pocs hotels reoberts a l’Alt Pirineu i Aran només allotgen treballadors

La gran majoria d’ hotels i cases rurals de l’Alt Pirineu i Aran han optat per no reobrir, tot i que amb la fase 1 ja poden fer-ho. El principal problema que tenen és que els turistes no poden arribar al Pirineu, ja que no es permet la mobilitat entre regions sanitàries, encara que estiguin a la mateixa fase. Per tant, només poden rebre a clients d’altres zones de l’Alt Pirineu i Aran, una limitació que fa inviable la reobertura. Els pocs que ho han fet, doncs, només allotgen als treballadors que aquests dies s’han de desplaçar al Pirineu per feina.

Un d’aquests casos és l'hotel les Brases de Sort, al Pallars Sobirà, que ja ha rebut els primers clients des de dilluns. Es tracta de treballadors de fora del Pallars que s'han hagut de desplaçar al territori per feina. El propietari de l’hotel, David Escribà, ha explicat que aquests dies el telèfon de la recepció sona o bé per fer reserves de darrera hora de treballadors o bé per anul·lar aquelles que s'havien fet ja fa dies per anar a fer turisme al Pallars. Escribà ha comentat que han intensificat els registres de neteja diaris i les distàncies de seguretat entre personal de l'hotel i clients.

A l'Hotel Vall d'Àneu, a Esterri d'Àneu, mentrestant, la situació és una mica diferent, ja que allà han allotjat treballadors, en aquest cas de companyies elèctriques, des del mes d'abril. I és que l’establiment va demanar un permís especial per poder allotjar aquests treballadors que es trobaven al territori fent tasques essencials. La seva gerent, Maria Teresa Sambola, ha explicat que ara, ja a la fase 1 del desconfinament, segueixen tenint reserves de treballadors. Pel que fa als turistes, les reserves són nul·les.

Sambola ha explicat que el fet de no poder-se desplaçar entre regions sanitàries ha fet que les anul·lacions estiguin sent "massives", però ha afegit que la gent espera a darrera hora per fer les cancel·lacions. Així, ha indicat que les reserves de juny, juliol i agost no s'han anul·lat, un fet que per ella evidencia "les ganes" que té la gent d'anar de vacances al Pirineu.

Dos hotels oberts a la Seu



En el cas de la Seu d’Urgell, només s’han reobert dos establiments, l’Avenida i el Nice. Tal com explica el president de l’Associació d’Hotelers i Restauradors de l’Alt Urgell, Miquel Àngel Sànchez, aquests dies “bàsicament s’hi allotgen treballadors de serveis essencials que s’han hagut de desplaçar a la comarca”. La resta d’establiments, doncs, no es preveu que reobrin fins a la segona quinzena de juny quan, si tot va bé, s’hauria de recuperar la mobilitat interna a l’Estat espanyol.

A Cerdanya també hi ha dos hotels treballant, tots dos a Puigcerdà. Un d’ells, el Tèrminus ja ho va fer al principi del confinament amb un permís especial per poder allotjar treballadors de pas i transportistes. L’altre, el Villa Paulita, s’ha habilitat com a espai perquè hi pugui descansar el personal sanitari. La resta d’establiments, tal com explica la portaveu de l’Associació d’Hotels i Càmpings de Cerdanya, Núria Vidal, “per prudència no obriran fins a la darrera setmana de juny o la primera de juliol, depèn de com evolucioni la situació”.

El motiu és que “per sobre de tot hi ha la seguretat i volem que Cerdanya es percebi com una destinació segura”. En aquest sentit, Vidal apunta que fins diumenge al vespre no van poder llegir el BOE amb els protocols de seguretat que cal que compleixin els allotjaments turístics, un temps massa curt per poder-ho aplicar amb totes les garanties. A banda, el fet que no pugui allotjar-s’hi gent de fora de l’Alt Pirineu i Aran fa que sigui del tot inviable reobrir. “Tenim a molta gent amb ERTO i no ens podem arriscar a reobrir, no tenir ingressos i no poder pagar les nòmines”, ha reblat.

Sense allotjaments a la vall de Boí



On no ha reobert cap establiment turístic ha estat a la vall de Boí, la zona més turística de l’Alta Ribagorça. La seva alcaldessa, Sònia Bruguera, ha explicat que “no ha obert ningú, ja que la gent és prudent i ha valorat que és millor esperar uns dies”. Des del consistori han destacat que la repercussió que està tenint aquest tancament forçós en una vall amb tants allotjaments turístics està sent molt alta. En aquest sentit, ha apuntat que “hem fet diverses reunions amb tots els establiments per conèixer les seves situacions i preocupacions i veure com els podem ajudar en matèria de promoció econòmica i turística quan acabem el desconfinament”.