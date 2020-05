La Seu reobrirà dilluns les instal·lacions esportives si la ciutat passa a fase 2

El Servei d’Esports de l’ajuntament de la Seu d’Urgell reobrirà aquest pròxim dilluns 25 de maig les diferents instal·lacions esportives municipals, si es confirma que la ciutat entra en fase 2 de desescalada. Tal com ha donat a conèixer el consistori en una nota de premsa, es posaran en marxa de nou el poliesportiu municipal, la pista polivalent, el camp de futbol, el palau d’esports, així com el búlder d’escalada i les pistes de tenis i pàdel.

Amb aquesta reobertura, l’ajuntament vol “facilitar que els usuaris dels equipaments i els clubs esportius de la ciutat que ho desitgin puguin recuperar la seva activitat”. En aquest sentit, el regidor d’Esports de l’ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, ha explicat que “des del Servei d’Esports ja s’ha comunicat als clubs usuaris d’aquestes instal·lacions esportives i als abonats al búlder tant la data de reobertura com la nova normativa d’ús d’aquests equipaments”. Guàrdia ha afegit que “ fer prevaldre la salut dels usuaris ha estat la prioritat a l’hora de reobrir totes aquestes instal·lacions”.

Davant d’aquesta reobertura dels equipaments esportius de la Seu d’Urgell, el Servei d’Esports ha adoptat diferents mesures per garantir la salut tant d’usuaris com de treballadors municipals. Així, caldrà reservar prèviament la instal·lació per dur a terme qualsevol activitat. A més, s’han senyalitzat circuits dins les instal·lacions per evitar encreuaments entre usuaris. Serà obligatori fer ús de mascaretes per accedir a les instal·lacions esportives, tot i que en el moment de fer l’activitat física es podran treure.

Pel que fa als vestidors, romandran tancats i no se’n podrà fer ús. Així doncs, els usuaris hauran d’anar a les instal·lacions canviats de casa, però s’habilitarà un espai per aquells esportistes que ho necessitin, per fer ús d’un calçat o accessoris específics pel seu esport. Els entraments es realitzaran a porta tancada i només es permetrà l’entrada d’esportistes i entrenadors i entrenadores.



Des del consistori també han remarcat que s’intensificaran les tasques de neteja i desinfecció dels espais comuns d’aquestes instal·lacions. A més, han deixat clar que aquelles persones que presentin símptomes associables a la Covid-19 no podran accedir a les instal·lacions. També han indicat que es podran establir controls de temperatura corporal a l’entrada de cada equipament esportiu.

L’ajuntament també ha apuntat que per tal d’utilitzar el poliesportiu, la pista polivalent, el camp de futbol i el palau d’esports caldrà que els clubs que en fan ús enviïn els programes dels seus entrenaments al Servei d’Esports per tal que aquest els validi. Pel que fa a les pistes de tenis i pàdel caldrà seguir el mateix procediment de sempre, és a dir, trucant al telèfon del poliesportiu o través de l’aplicació ReservaPlay.

Respecte al búlder, s’establiran franges de 90 minuts amb un aforament limitat a dotze usuaris en cada franja horària. Els abonats al búlder hauran de reservar plaça per la franja que desitgin a través de l’aplicació ReservaPlay. D’aquesta franja de 90 minuts, 75 seran per realitzar l’activitat esportiva, mentre que els quinze restants serviran per desinfectar l’espai abans de l’entrada dels següents usuaris. L’horari d’obertura del búlder ser de nou del matí a nou del vespre, de dilluns a dissabte, i de nou del matí a tres de la tarda, els diumenges.