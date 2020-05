Les restriccions a la frontera preocupen a l’Alta Cerdanya

El fet que els governs espanyol i francès es plantegin no permetre la lliure circulació per la frontera fins ben entrat l’estiu preocupa força a l’Alta Cerdanya. La gran majoria de segons residents que passen l’estiu en aquesta part de la comarca provenen de la Catalunya sud, és a dir de l’altra banda de la frontera estatal. A més, segons residents de la Baixa Cerdanya així com turistes d’altres punts de la Catalunya sud i de l’Estat espanyol també representen un gruix important de visitants als establiments hotelers i de restauració així com als comerços i atraccions turístiques de la zona, com ara els banys termals de Llo i Dorres, l’espai aqualúdic d’Er o el tren groc.

Per tot plegat, des de l’Alta Cerdanya constaten que el fet de tenir la frontera barrada per a tots aquests potencials clients durant mig estiu els podria comportar pèrdues econòmiques molt importants. El vicepresident de la Comunitat de Comunes Pirineus Cerdanya -l’ens que agrupa la majoria dels municipis de l’Alta Cerdanya-, Laurent Leygue, apunta que “després d’haver hagut d’acabar la temporada d’esquí abans d’hora i d’haver perdut la Setmana Santa i els ponts de maig, si a l’estiu no pot pujar el turisme provinent de Barcelona, a nivell econòmic això serà catastròfic”.

En aquest sentit, ha explicat que justament avui ha parlat amb el president del gremi de càmpings de l’Alta Cerdanya, que li ha exposat la seva preocupació. I és que, si ve aquests allotjaments podran obrir a finals de maig o principis de juny, la majoria dels seus clients vénen de la Catalunya sud i, per tant, no se sap quan podran creuar lliurement la frontera. De fet, oficialment, França no ha tancat la frontera, però les restriccions de moviments fan que, a la pràctica, aquesta no es pugui creuar amb finalitats d’oci o turisme, ja que no és una primera necessitat.

Sense clients de zones llunyanes

L’hotel Planes de Sallagosa és un dels establiments amb més places hoteleres de l’Alta Cerdanya i el seu director, Eric Planes, es mostra especialment preocupat per la situació. La seva empresa gestiona, de fet, dos hotels, el Planes i el Planhotel, així com un restaurant i una cafeteria-braseria a peu de la carretera N116, el principal eix viari del nord de la comarca. Planes augura que les pròximes setmanes “seran molt complicades”, ja que a banda de no poder rebre clients de l’altra banda de la frontera, tampoc podran acollir gaires turistes de França. “El govern francès ha decretat que la gent només pugui circular en un radi de 100 quilòmetres des de casa seva, de manera que no tindrem pràcticament turistes, ja que la majoria vénen de més lluny”. Així, creu que els únics clients que tindran les pròximes setmanes seran treballadors que s’hagin de desplaçar a la comarca o que hi estiguin de pas.

L’hotel, de fet, ja el reobriran dimarts que ve, tot i que amb una plantilla molt reduïda, perquè preveuen una afluència baixa. El restaurant i la braseria, en canvi, no saben si els podran tornar a posar en marxa fins a finals de juny o principis de juliol. De retruc, això farà que si aquestes pròximes setmanes tenen clients a l’hotel no els podran servir menjar. És per això que “ens hem posat en contacte amb un carnisser del poble que fa menjar per endur perquè almenys els clients que tinguem puguin esmorzar, dinar i sopar alguna cosa”. De moment, la plantilla està cobrant la prestació especial de baixa que ofereix l’Estat francès i Planes ja ha mentalitzat als treballadors que, possiblement, no els podrà tornar a activar a tots fins a finals d’any, ja que encara que puguin reobrir hi haurà molt poca feina.

Un altre dels problemes és que es fa molt difícil fer plans. En aquest sentit, Laurent Leygue lamenta que “no sabem què passarà amb moltes coses, ja que la situació canvia cada dos per tres”. En relació amb aquesta distància de 100 quilòmetres en la qual es permet la mobilitat interior, ha assegurat que podria ser que el 2 de juny, que és quan es farà la següent avaluació de la situació a França, es decidís fer algun canvi en algun departament. “Hi ha tres colors, verd, taronja i vermell, i nosaltres ara estem en el verd, de manera que quan es torni a avaluar, si seguim bé, potser es podria ampliar el radi i passar de 100 a 300 o 400 quilòmetres, però ara és impossible de saber què passarà”, ha apuntat.

Un any molt complicat a l’Alta Cerdanya

Cal recordar que el sector turístic de l’Alta Cerdanya ja va perdre bona part dels ingressos de l’hivern per culpa del moviment de terres que va tallar la N116 prop de Sautó el passat febrer. Això va deixar la zona pràcticament incomunicada -de fet encara ho està- amb Perpinyà en plena temporada d’esquí, un fet que va fer perdre bona part de la clientela de la temporada hivernal.