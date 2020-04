Les restriccions sanitàries obliguen a reubicar el mercat de la Seu d'Urgell

El mercat torna dimarts vinent a la Seu d'Urgell, però ho farà amb condicions. Està previst que dilluns la junta de govern aprovi el retorn de les parades al carrer seguint els protocols sanitaris establerts pel Govern espanyol. Tal com ha explicat la tinent d'alcalde de Promoció de la ciutat, Mireia Font, a l'ARA Andorra, "el principal problema amb el qual ens hem trobat és que al davant, entre parada i parada, hi ha d'haver sis metres de distància per evitar acumulacions, i això ens ha obligat a reubicar el mercat". El carrer major, l'espai on els botiguers exposen els productes, és massa estret per complir la normativa, així que temporalment passarà a situar-se al passeig Joan Brudieu .



Altres requisits que els ciutadans podran notar el pròxim dimarts és que les parades que abans estaven enganxades les unes amb les altres, ara hauran de mantenir una distància de dos metres. Tampoc es podrà circular d'un lloc a l'altra sense sentit. "Tot el mercat estarà delimitat per unes tanques i hi haurà una entrada i una sortida fixada perquè tothom camini en la mateixa direcció i es pugui controlar el nombre de persones que hi ha a dins", ha detallat la tinent d'alcalde.



Segons Font, "la majoria de parades que acostumen a venir han confirmat la seva assistència malgrat els condicionants que els hem establert". L'Ajuntament ha preferit mantenir el mercat al centre de la ciutat, en comptes de posar-lo als afores, "on hi havia espai de sobres, però hi ha la possibilitat que els clients no es desplacin fins allà", ha admès la tinent d'alcalde.