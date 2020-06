El revestiment del nou túnel de Tresponts obligarà a donar pas alternatiu a la C-14

Les obres del nou túnel de Tresponts, a la carretera C-14, a l'Alt Urgell, comportaran noves afectacions de trànsit a partir de dilluns i fins divendres de la setmana que ve. Així, les tasques preparatòries per al revestiment de la galeria, concretament el muntatge del carro amb el qual es durà a terme, requeriran l'ocupació d'un dels dos carrils de la calçada per on actualment es desvia el pas de vehicles a la zona de la boca sud del túnel. D'aquesta manera, es donarà pas alternatiu en aquest punt mitjançant una regulació amb semàfors. A més, la circulació es tallarà totalment durant uns deu minuts aquest dilluns a conseqüència de l'operatiu que ha de dur a terme una grua de gran tonatge.

La nova infraestructura s'emmarca en les obres de condicionament d'aquest tram de la C-14 que està portant a terme el departament de Territori i Sostenibilitat i que suposen una inversió de més de 35 milions d'euros. Concretament, abasten un tram de tres quilòmetres entre la sortida d'Organyà i el túnel de Montant de Tost. L'actuació consisteix en l'eixamplament de la carretera i la millora del seu traçat per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. El futur túnel de Tresponts, d'1,3 quilòmetres de longitud, permetrà evitar el pas per un tram especialment sinuós d'aquesta via.