Un manual recull les mesures sanitàries en les activitats guiades als espais naturals de l'Alt Pirineu i l'Aran

L'Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i l'Associació de Guies Intèrprets del Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb el suport de tots dos espais, han elaborat un nou manual per concretar les mesures sanitàries en els guiatges d'activitats en aquests entorns protegits arran de la covid-19. La guia pretén orientar els professionals que ofereixen propostes guiades interpretatives, esportives i de lleure tant al Parc Nacional com al Natural per garantir la seguretat durant tot el procés. Així, recomana a les persones que contractin qualsevol activitat omplir un qüestionari de vulnerabilitat abans d'iniciar-la, mentre que serà l'organització la que decidirà si aquesta es pot dur a terme.

La guia inclou un protocol de responsabilitats i mesures que prendran les persones professionals dels guiatges davant la covid-19. A més, també hi ha un Pla d'identificació de riscos i accions detallades abans, durant i després de les activitats. Finalment, el manual recull recomanacions i responsabilitats de les persones que contractin els guiatges, pel que fa al seu vestuari, comportament, menjar i beure, higiene i distància de seguretat, entre altres aspectes.