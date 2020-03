El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC reclama que es facin tests als agents de la comissaria de la Seu

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC demana el confinament immediat i que es faci tests a tots els agents destinats a la Regió Policial Pirineu Occidental que han estat en contacte amb agents infectats per la Covid -19. En un comunicat, el sindicat afirma que la Comissaria Regional de la Seu d'Urgell ha registrat 10 casos positius de coronavirus i afegeix que hi ha més d'una vintena d'agents aïllats "amb símptomes evidents de tenir el virus", una xifra que "cada dia augmenta exponencialment". També els preocupa el fet que els treballadors de l'edifici "es mouen per tota la Regió". Això, segons el text, no contribueix a minvar el risc de contagi del virus en una zona amb un alt risc de població envellida.



El sindicat USPAC asseguren que la comissaria de la Seu d'Urgell està vivint "una greu crisi " i denuncien que no s'han confirmat més casos positius "perquè no s'han pogut fer més proves". Per aquest motiu demanen tests per tots els agents de la Regió i l'immediat confinament dels que han tingut estret contacte amb agents afectats.



Així mateix, han tornat a demanar que es doti de material de seguretat (mascaretes, guants, gel desinfectat) a tots els agents i vehicles policials. També reclamen que es pugui disposar de servei de neteja de dilluns a diumenge, almenys una vegada en cada torn de treball, així com desinfectar els vehicles.