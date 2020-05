Les sortides per franges genera situacions singulars a Tremp, Puigcerdà i la Seu

L’obligació de seguir unes franges horàries a l’hora de sortir al carrer a partir d’aquest dissabte ha generat situacions singulars a les úniques tres poblacions de l’Alt Pirineu i Aran que les han d’aplicar. Només la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Tremp tenen més de 5.000 habitants, la xifra a partir de la qual cal cenyir-se a les franges decretades pel govern espanyol. Tot i això, dos dels municipis, Puigcerdà i, especialment Tremp, tenen unes casuístiques força especials.

En el cas de la capital de Cerdanya, el municipi compta amb la vila de Puigcerdà i els nuclis agregats d’Age, Vilallobent, Ventajola, Rigolisa i Sant Marc. En aquest sentit, l’ajuntament ha optat per aplicar les franges horàries als veïns de la vila de Puigcerdà, però no als dels nuclis agregats. Tal com han explicat des del consistori, en el cas dels pobles les persones de més de catorze anys podran fer activitat física i passejades entre les 6 i les 23h sense atendre’s a cap franja. Sí que s’ha establert, però, que les sortides amb infants s’hauran de fer entre les 12 i les 19h.

Casuístiques diferents al municipi de Tremp

El cas més curiós, però, és el de Tremp. El municipi supera el llindar dels 5.000 habitants per ben poc, ja que segons l’Idescat -amb dades del 2019- el padró és de 5.844 persones. Tot i això, no tots aquests habitants viuen a la mateixa ciutat, ja que Tremp és el municipi més extens de Catalunya i compta amb 28 nuclis agregats. L’Ajuntament ha optat pel mateix sistema que Puigcerdà, és a dir que els veïns i veïnes de la ciutat s’hagin de cenyir a les franges, però no els dels nuclis agregats. L’alcaldessa, Maria Pilar Cases, ha explicat que “es dóna el cas que a la ciutat de Tremp som 5.200 habitants i per tant hem hagut d’aplicar les franges, però hem optat per no fer-ho a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana i a la resta de nuclis agregats”.

L’altra singularitat de Tremp és que, tot i tenir el terme municipal més extens de Catalunya, la ciutat en sí es troba totalment rodejada del municipi de Talarn. Això ha fet que l’Ajuntament s’hagi vist obligat a detallar que a l’hora de fer esport o passejar es podrà sortir puntualment del terme municipal trempolí, ja que en molts casos seria impossible fer el quilòmetre de distància permès sense entrar al municipi veí. De fet, des del mateix Ajuntament s’han difós nombroses rutes que creuen el municipi de Talarn per evitar aglomeracions al nucli urbà de Tremp. En aquest sentit, Cases ha ironitzat que “si no permetéssim que la gent entrés al terme de Talarn, al nucli de Tremp semblaria que s’hi fes la cursa de Sant Silvestre de Madrid”, ja que l’espai és molt limitat.

Des del consistori també s’ha demanat als veïns de la ciutat de Tremp que no aprofitin aquesta flexibilitat per entrar a dins de nuclis propers, com Vilamitjana, Palau o Talarn, i que se cenyeixin estrictament a les rutes habilitades. Així tot i que es pugui entrar al municipi veí, només s’hi podrà estar de pas.

Vigilar on acaba el terme municipal

En el cas de la Seu d’Urgell no s’han establert diferències entre el cap de municipi i el nucli agregat de Castellciutat. Igual que en el cas de Tremp i Puigcerdà, des de l’Ajuntament s’ha difós material informatiu sobre què es pot fer a cada franja horària i com s’ha de complir la normativa. En el cas de la Seu, no es permet sortir del municipi i això també pot generar alguna situació singular. Un dels llocs que previsiblement acollirà a més esportistes i passejants seran els camins de la vora del riu Segre, en direcció a Alàs. En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ha volgut recordar que la part nord del camí pertany al municipi de la Seu, però que a la part sud el terme municipal urgellenc acaba uns metres més enllà del torrent de Cerc, on comença ja el municipi d’Alàs i Cerc i on, per tant, ja no poden entrar els veïns i veïnes de la Seu. També caldrà ser curós en barris com el Poble Sec, Sant Antoni o Sant Pere, on el límit amb el municipi de les Valls de Valira es troba al bell mig del nucli urbà.