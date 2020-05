Les terrasses de la Seu podran obrir fins les 23 hores mentre duri l’actual situació derivada del coronavirus

Les terrasses de la Seu d’Urgell podran obrir com a màxim fins a les 23 hores, mentre duri l’actual situació derivada del coronavirus. L’Ajuntament ha publicat un decret per fixar aquesta hora com a límit per a l’ocupació de la via pública amb terrasses, taules, cadires i altres elements anàlegs vinculats als bars i restaurants del municipi. Tal com ha explicat el consistori, la Policia Municipal ja ho ha comunicat formalment a tots aquests establiments perquè respectin l’horari de tancament cada dia de la setmana fins a nova ordre.

Aquest decret s’ha dictat en comprovar que els darrers dies hi havia massa activitat en algunes terrasses més tard de les 23h i no tothom complia les mesures obligatòries. Cal recordar que, si bé els horaris d’obertura de bars i restaurants els fixa la normativa de la Generalitat, els horaris d’ús de terrasses els determina l’Ajuntament com a administració titular de la competència per a regular l’ús de la via pública.

Amb el pas a la fase 1, des d’aquest dilluns les terrasses de diversos municipis de l’Alt Pirineu i Aran han tornat a reobrir, tot i que amb una limitació de l’aforament del 50%. Això ha fet que força establiments hagin vist poc viable la reobertura i hagin optat per esperar que les condicions siguin menys estrictes. En el cas de la Seu d’Urgell, l’Ajuntament ha permès que les terrasses que tinguin capacitat de creixement sense perjudicar altres usuaris de la via pública puguin doblar el nombre de taules. En els casos en què, per qüestions d’espai, això no sigui possible, es reduirà a la meitat el preu de la taxa de terrasses.