La vall dels voltors inicia la temporada turística amb diverses millores

La zona de la Terreta, al municipi de Tremp, es prepara per iniciar la temporada de visites d'estiu amb l'arribada de la "nova normalitat". Per aquest motiu s'han dut a terme un seguit de millores que ajudaran a fer més accessible i atractiu aquest espai, tal com ha explicat l'Ajuntament de Tremp en un comunicat. D'una banda, aquest mes de juny el consistori ha finalitzat les obres de restauració del mirador de Sapeira. Els treballs han consistit en la substitució de l'estructura de fusta que es trobava malmesa i suposava un perill pels visitants. El mirador feia un any que estava clausurat per evitar el perill d'esfondrament, ja que l'estat del paviment impedia l'accés en condicions de seguretat.

D'altra banda, des del 9 de juny el casal dels Voltors de la Terreta ha reprès les visites amb cita prèvia. De dijous a diumenge, en horari de 10 a 14h, els visitants poden visitar l'espai. Les visites es fan en grups de màxim vint persones per poder veure el Menjador dels Voltors en directe, des de l'observatori exterior. Pel que fa a l'interior del casal, s'hi pot entrar en parella o en grups de quatre com a màxim.