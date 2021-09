Pujal assegura que a l'Ordino del segle XV 'hi havia respecte a la dona'

OrdinoFa 10 anys, el 20 de setembre de 2011, era notícia...

La sala antiga del Consell d'Ordino ha acollit aquest dimarts al vespre l'acte de presentació del llibre Ordino segle XV, una petita història d'Andorra, d'Albert Pujal. L'autor, que ha treballat en documents antics durant vuit anys, destaca que a través de l'estudi de les 49 famílies que vivien a Ordino en aquella època, ha pogut extreure algunes conclusions de com era la societat al segle XV. El que més li ha cridat l'atenció és 'el respecte a la dona', i el fet que ja hi hagués documentades parelles de fet.

A Ordino segle XV, una petita història d'Andorra, el seu autor, Albert Pujal, fa un anàlisi de com era la societat del segle XV a través del que se'n desprèn dels 1.640 documents notarials inèdits. Pujal explica que en aquests textos analitzats hi ha trobat els esdeveniments socials que protagonitzaven els ciutadans de l'època, i que a través d'ells ha pogut fer-se una idea de com era la vida d'aleshores, que és el que explica en el seu llibre.

Pujal destaca que els documents evidencien que al segle XV 'hi havia respecte a la dona', que no hi havia diferenciació de gènere. Ho manté assenyalant que els cap de casa de les llars d'Ordino eren tant homes com dones, i fins i tot apunta que 'jo diria que manaven més dones que homes'.

També li ha cridat l'atenció, al llarg d'aquests vuit anys d'estudi, el fet que a l'època ja es documentessin parelles de fet. Concretament a Ordino n'ha trobat dues, però apunta que a Andorra n'hi va haver tres o quatre, i que les condicions d'aquestes eren les mateixes que les dels matrimonis. 'Fins i tot disposaven lliurement del patrimoni de la parella', apunta, i opina que el motiu pel que no es casaven podria ser que el marit ja ho estigués i a causa de la impossibilitat d'accedir a la separació, procedís per aquesta via.

A la presentació del llibre hi ha participat el cònsol major de la parròquia, Ventura Espot, ja que el Comú hi ha col·laborat amb una aportació econòmica. La presentació, però, l'ha dut a terme l'exsíndic Josep Dallerès, que ha reconegut que 'no és una novel·la del Far West'. Ha dit que al principi, quan va saber que l'havia de llegir, va pensar que li costaria, però que un cop el va començar, 'em va enganxar i me'l vaig llegir amb intriga, i quan el vaig acabar, me'l vaig tornar a llegir'.

A l'esdeveniment hi han assistit també diverses autoritats del país, alguns ministres, com el de Cultura, Albert Esteve, i el d'Economia i Territori, Jordi Alcobé. El president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, el cònsol major de Canillo, Enric Casadevall, i la cònsol menor d'Ordino, Consol Naudi, també hi han estat presents.