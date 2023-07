El 31% dels electors no voten el mateix partit a la llista parroquial que en la nacional 

Andorra la Vella L'informe postelectoral presentat aquest dijous per part del grup de sociologia d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I) posa en relleu que un 31% dels electors i electores no van votar la mateixa llista en les eleccions parroquials que en les nacionals. Tal com s'especifica, els principals motius que van portar a la motivació de votar de manera diferent van ser perquè el partit que van votar a la llista nacional no es representava a la llista parroquial (26%), pels candidats (23%), ja que els coneixien o els hi agradaven més, i perquè defensaven projectes parroquials que els interessaven més (21%). En proporció molt menor, també hi va haver motius per no fer coincidir el vot en les parroquials que en les nacionals tals com per fer un 'vot útil' o per descontentament amb el partit governant.

De cara a les pròximes eleccions comunals, els resultats d'aquest informe postelectoral també mostren que a l'hora de decidir el vot per una llista parroquial, els principals factors que motiven a prendre la decisió de votar a una llista o una altra són: els candidats i el programa electoral (ambdós amb una mitjana de 7), la importància de la ideologia (6,7 de mitjana), la campanya i els debats electorals (5,8 de mitjana) i l'opinió del seu entorn (4,1 de mitjana).