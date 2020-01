L'ANC Andorra manté la concentració a les 20 hores a la plaça de The Cloud

L' ANC Andorra ha decidit mantenir la concentració d'aquest divendres a les 20 hores a la plaça de The Cloud del centre d'Andorra la Vella, tal com havia anunciat que faria si la Junta Electoral Central ( JEC) espanyola decidia inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Només dues hores abans de l'hora fixada per la protesta, a les 18 hores d'aquest divendres, aproximadament, la JEC ha près aquesta decisió. Es dona la circumstància que en aquesta ocasió la protesta tindrà lloc un dia en què la presència de turistes és molt alta a la zona, molts dels quals són catalans i es podran afegir a la concentració.