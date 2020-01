ANC Andorra fa una crida per anar a Perpinyà

El proper dissabte 29 de febrer, a les 12 del migdia, el president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín i Clara Ponsatí faran un acte en el Parc de les Exposicions de la població nord-catalana de Perpinyà. Organitzat pel Consell per la República Catalana serà la primera vegada que Puigdemont, Comín i Ponsatí es desplacin per terres catalanes. És per aquest motiu, l'ANC Andorra prepara un autobús perquè tots els que ho desitgin puguin donar suport i assistir a l'acte.

L'autobús farà el desplaçament des d' Andorra la Vella fins a Perpinyà i tornar, el mateix dia 29 de febrer. Segons informen des de la mateixa entitat, "hi ha termini per inscriure's fins al 15 de febrer". El preu és de 34 euros.

Tothom que estigui interessat es pot adreçar a l'ANC Andorra al telèfon 694545.