Acord amb Canadà per potenciar la mobilitat dels joves

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha signat aquest dimecres amb el secretari parlamentari del seu homòleg canadenc, Rop Oliphant, un acord que permetrà la mobilitat de joves d’entre 18 i 30 anys d’ambdós països durant un any. La signatura, que s’ha fet de manera telemàtica, té la voluntat d’obrir noves oportunitats laborals i culturals als joves a partir del 2021. Així, el text simplifica els procediments administratius per andorrans que vulguin entrar, sojornar, viatjar i treballar temporalment en territori canadenc i el mateix a la inversa pels canadencs.

El programa 'Vacances i Treball' facilitarà un permís de treball de 12 mesos i constarà de 25 places. Cada any s’informarà de l’obertura de la convocatòria per poder-hi accedir, i s’habilitarà una pàgina web específica amb l’objectiu de facilitar les demandes per a optar a aquestes autoritzacions d’immigració temporal. La voluntat de l’executiu és poder signar més acords amb la intenció d’oferir als joves la comprensió d’altres cultures, societats i les llengües gràcies a una experiència de viatge, de treball i de vida a l’estranger.

Avenços en l'acord d'associació

D'altra banda, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha encapçalat la delegació andorrana que aquest dimecres ha mantingut una nova ronda de negociació per a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), en format virtual per primer cop des de l’inici de les negociacions. La trobada ha permès avançar substancialment en el treball relatiu a annexos que regulen diferents àmbits vinculats a la lliure circulació de mercaderies i la lliure circulació de serveis.

En concret, la trobada bilateral s’ha centrat en matèries relacionades amb les duanes, la salut animal, la salut vegetal i la seguretat alimentària. Així mateix, s’han tractat els annexos relatius als serveis audiovisuals i als serveis de la societat de la informació. Aquesta nova ronda de negociació amb la UE permet continuar avançant amb la discussió dels annexos del cabal comunitari, amb la voluntat que la situació generada per la Covid-19 tingui el mínim impacte possible.

Precisament en aquest sentit, Riba ha valorat molt positivament la represa de les negociacions després que la ronda del març quedés anul·lada degut a l’esclat de l’emergència sanitària a Europa. Ha estat particularment interessant per Andorra avançar els temes pendents sobre la lliure circulació de mercaderies, sobretot en vista a les pròximes reunions públiques d’informació a la ciutadania, previstes a la tardor, i que se centraran en aquesta llibertat de circulació.

Aquesta trobada ha estat la primera sota el lideratge, per part europea, del recentment nomenat cap negociador, Stefano Sannino. Andorra i la UE han acordat que durant els propers mesos tinguin lloc diversos intercanvis tècnics per preparar la propera sessió de negociació que tindrà lloc al mes d’octubre.