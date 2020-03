Adjudicades les obres dels Serradells per dos milions menys del previst

El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat aquest dijous els treballs per a la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells per 4,1 milions, un import inferior als 6,8 que s’havien previst que costessin. D’aquesta manera, serà l’empresa Locubsa la que s’encarregarà de les obres d'enderrocament, que duraran tres mesos, i les de reconstrucció de la part que no assumeix Progec (i que tindran una durada d’onze mesos), ja que cal recordar que aquesta darrera empresa constructora s’encarregarà de la part de façana que tenia encomanada en el moment en què va tenir lloc l’incendi.

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha destacat el fet que aquests treballs de reconstrucció es puguin dur a terme a “cost zero” per al comú (ja que es cobreixen amb el que es cobra de les asseguradores i el que assumeix Progec) i ha afegit que treballaran “el més de pressa possible” perquè els treballs puguin estar acabats a finals de la primavera de l’any que ve. En aquest sentit, ha manifestat que aquest mes de març ja començaran els treballs d’enderrocament i que tot seguit s’encararà la reconstrucció del centre esportiu. Des de la minoria s’ha tornat a lamentar que no estan “satisfets de la gestió global” d’aquest assumpte i han lamentat la manca d’informació sobre els acords i les negociacions dutes a terme al llarg d’aquests mesos des que es va produir el sinistre. La consellera del PS+I Dolors Carmona ha remarcat que han votat a favor de l’adjudicació feta a Locubsa, ja que volen que es faci aquesta reconstrucció “el més aviat possible” i, a més, han valorat que l’adjudicació s’hagi fet a un preu menor que el que s’havia previst inicialment. És per aquest motiu que han proposat que es facin altres projectes amb els dos milions restants, una qüestió que ha estat ben rebuda per la majoria. Des del PS+I defensen que tenen moltes propostes per als barris que els agradaria que tiressin endavant.

Els comptes del 2019

La sessió de consell de comú celebrada aquest dijous ha servit també per tancar els comptes del 2019. Tal com ha explicat el cònsol menor i conseller de Finances, David Astrié, les despeses van ser per un import de 47,1 milions d’euros i els ingressos de 48,4 milions, amb la qual cosa el superàvit és d’1,2 milions d’euros. Astrié també ha detallat que les inversions reals van ser de 13,1 milions d’euros i n’ha destacat les fetes a l’avinguda Meritxell; als carrers de la Borda i Riberaygua; les separatives de Santa Coloma; l’embelliment de Príncep Benlloch o la construcció del parc de la Serradora, entre altres. Pel que fa als ingressos, el cònsol menor ha destacat que aquestes xifres demostren que es va fer un “pressupost prudent” i que s’hagin obtingut uns ingressos superiors als esperats en partides per exemple relacionades amb la construcció.

Des de l’oposició la lectura que es fa d’aquests números és una altra i, d’aquesta manera, Carmona ha destacat que hi ha uns compromisos contrets per uns dos milions d’euros que “s’han de pagar” i ha defensat que si s’afegeixen als comptes el resultat seria de dèficit. En aquest sentit, ha considerat que “no es pot gastar el que no es té i estirar més el braç que la màniga”, i ha incidit en què aquests comptes són “la foto d’un moment determinat” però que no és real. Astrié ha defensat que s’ha tancat l’exercici amb superàvit i que els diners que diu l’oposició són reconduïts de certs aspectes com inversions que no s’han pagat perquè els treballs no estaven finalitzats.

La cònsol major ha volgut defensar que en els quatre anys de mandat que van del 2015 al 2019 l’ endeutament ha passat de 42,2 als 30 milions; que s’han invertit 40 milions a la parròquia i que també s’ha incrementat el patrimoni. Amb tot això, ha remarcat que es té una parròquia “més dinàmica”. “Hem creat il·lusió”, ha reivindicat, defensant que s’ha fet una feina “intensa i sense gastar més del que es tenia”.

Càrrecs de confiança

A l’últim, i a preguntes de la minoria, Marsol ha explicat que tant el mandat anterior com l’actual són “històricament” els que menys càrrecs de confiança han tingut amb “diferència”. Així, ha detallat que el 2004-2007 n'hi va haver onze amb un cost mensual de 29.000 euros; entre el 2008 i el 2011, 14 càrrecs amb 50.000 euros; entre el 2012 i el 2015, deu càrrecs amb un cost de 40.000 euros i el mandat anterior ja es van tenir sis càrrecs amb un cost de 29.000 euros mensuals. Aquests sis càrrecs de confiança (sense tenir en compte en tots els casos el secretari general i l’interventor) s’han mantingut aquest mandat i el cost és d’uns 33.000 euros mensuals. Carmona ha destacat que aquesta informació és útil ja que “tota la ciutadania ha d’estar al corrent de la gestió” i ha lamentat que no hi hagi cap document que justifiqui les funcions dels càrrecs.

En la sessió de consell de comú s’ha nomenat els tres deseners que aquest mandat ostentaran aquest càrrec. Es tracta d’un cos històric que hauria d’intervenir en cas de catàstrofes. Els tres membres, Jorge Palacios, Julià Rodríguez i Miquel Rossell, han estat escollits com els tres darrers homes que s’han casat a la parròquia, Carmona ha proposat que les dones hi puguin participar i la proposta ha estat recollida per la majoria.

A l’últim, Marsol ha valorat positivament el reforç que la policia farà a la sortida dels centres escolars i els espais d’oci ja que considera que pot servir per prevenir certes conductes.