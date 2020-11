Adrià Espineta, nou president de la secció Jove de DA

260x366 Adrià Espineta. / DA Adrià Espineta. / DA

Adrià Espineta ha estat escollit nou president de la Secció Jove de Demòcrates. Tal com informa el partit per mitjà d'un comunicat, la secció ha celebrat unes eleccions aquest dijous, amb convocatòria per a tots els militants del partit de menys de 30 anys. Espineta substituirà Àlex Flecha, mentre que Eduard Muñoz, que també havia presentat candidatura, ocuparà el càrrec de secretari.



Espineta té 27 anys i té estudis de Dret. Ha estat president del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra i va ser el número 11 de la llista En Comú per Andorra la Vella a les eleccions comunals del desembre del 2019.



“És un grandíssim honor presidir la secció Jove de Demòcrates”, ha manifestat Espineta. Ha explicat que es marca el “repte” de seguir fent sentir la veu de tots els integrants de la secció, per “consolidar-la i ampliar-la amb nous membres”.