Trobada institucional entre el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy i Giovanni Hernández, gerent del departament d'adopcions del Consell Nacional per a l'Adolescència i la Infància de la República Dominicana (Conani), on han tingut un contacte de cara a estrènyer els lligams entre ambdós països per agilitzar els processos d'adopció. El ministeri d'Afers Socials vol reduir el temps del procés d'adopció, que està entre 4 i 5 anys. Des del 1992, quan es varen iniciar els processos d'adopcions, hi ha hagut un total de 114 adopcions, de les quals 43 corresponen a adopcions nacionals i 71 a internacionals (6 són amb el país dominicà). Andorra, a banda de la República Dominicana, també té conveni d'adopció amb Colòmbia, Filipines, el Brasil, Eslovàquia, Xile i l'Equador.

En la mateixa reunió que també han pres part Teresa Milà, secretària d'Estat d'Afers Socials i Natàlia Asmar, directora dels centres de protecció de Conani, els mandataris centreamericans han volgut conèixer els protocols de seguretat dels tràmits que es porten a terme, quin és l'entorn que es troben els infants quan arriben a Andorra, i les característiques generals d'Andorra, entre elles la seguretat ciutadana.

En aquest sentit, el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, ha reconegut que "volem transmetre a les autoritats dominicanes l'entorn que troben els nens quan són adoptats". La representació dominicana romandrà a Andorra fins al dijous. El cap de la cartera d'Afers Socials ha expressat la voluntat que "vegin tot el sistema educatiu, part del sistema sanitari, la protecció social i la seguretat ciutadana". Filloy ha afegit que "volem fer veure tot el nostre entorn, perquè d'alguna manera no tinguin cap dubte que Andorra és un país que aporta seguretat i el màxim confort cap als nens i nenes que venen en adopció".

El ministre Filloy ha reconegut que no pensen continuar ampliant el llistat d'acords amb països per l'adopció, ja que "pensem que ja tenim cobertes les necessitats d'Andorra", però sí que ha manifestat l'objectiu d'"enfortir aquests llaços amb els països que tenim convenis per mirar que els terminis siguin els menors possibles i perquè aquests països confiïn en Andorra com a país d'acollida".

El temps mitjà d'adopcions dura entre quatre anys i mig i cinc anys. El procés a Andorra, entre les entrevistes i una sèrie de formacions, dura uns sis mesos. Després l'autoritat judicial andorrana, la Batllia, determina que la família està en posició d'adoptar i després es passa a terminis internacionals. Normalment el procés s'allarga en el procés d'origen del nen i no és tant la tasca tècnica en el país receptor.

Per la seva part, Giovanni Hernández, gerent del departament d'adopcions ( Conani), ha manifestat que "estem més que confiats en el que hem vist fins ara, sobretot pel que fa a la protecció que gestiona el Govern als nostres infants, com a país receptor. És important tenir el coneixement de com funciona el sistema del país on conviuen i creixen els nostres infants". El representant dominicà ha explicat també que "tenim una relació molt estreta amb el Govern, que després d'aquesta visita encara s'enfortirà més".

L'executiu de la República Dominicana fa un seguiment de l'adopció fins i tot quan l'infant ja està en terres andorranes. En aquest sentit, Hernández ha comentat que "aquest és un dels punts que està en l'acord entre països. Andorra té el compromís d'enviar un seguiment. El primer any s'envien dos informes i després un per any fins a esgotar els cinc primers anys".