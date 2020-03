Ajornat sense data el fòrum parlamentari iberoamericà

El fòrum parlamentari iberoamericà, que el país havia d’acollir el 9 de juny, ha estat ajornat sense data. La decisió s’ha pres, tal com ha explicat la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, ja que es considera que la situació que es viu a la zona fa que les “condicions no siguin les adequades per celebrar aquesta cita”.

En aquest sentit, Palmitjavila ha concretat que la decisió s’ha pres de manera conjunta amb la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i que de moment “no s’ha agendat cap altra data” per a la celebració d’aquesta cita. Entre els motius que han pesat per prendre aquesta decisió, ha concretat Palmitjavila, hi ha el fet que la situació interna de certs països fa que els parlaments tinguin ara “altres prioritats” més centrades, precisament, en aquestes qüestions internes i, a més, ha fet referència a les dificultats per poder consensuar una “agenda vàlida” per a totes les parts.

Aquesta ha estat una de les qüestions tractades en la junta de presidents d’aquest dimarts, en què s’ha acordat també la creació d’una comissió ad hoc per treballar el codi de conducta que deriva de la modificació del reglament del Consell General. De fet, s’ha posat sobre la taula que aquest codi s’elabori seguint el mateix procediment participatiu que el reglament amb una comissió integrada per les síndiques i els representants dels diferents grups parlamentaris. També es vol impulsar l’ estatut del personal del consell. Palmitjavila ha manifestat que no hi ha data per tenir aquests dos documents aprovats, ja que ha reconegut que no hi ha “cap pressa”, i que el que es pretén és poder tenir els dos documents en aquesta legislatura. Com a document de referència es tindria el text que ja es va treballar en la passada legislatura però Palmitjavila ha remarcat que és un document de “referència”.

Portes obertes

En la reunió també s’han tractat sobre el programa dels actes del Dia de la Constitució. Així, el divendres 13 de març, a partir de les 17 hores, hi haurà portes obertes al Consell General i visites guiades a Casa de la Vall i a les 17.30 un espectacle infantil, seguit d’un berenar popular. Dissabte 14 de març, a partir de les deu del matí i fins a les dues de la tarda, continuaran les portes obertes al Consell i les visites a Casa de la Vall. A les 12 hores hi haurà el concert de l’ONCA i a les 13 hores sardanes a la plaça del Consell General. A les sis de la tarda hi haurà la sessió tradicional i a les set de la tarda el discurs de la síndica i el còctel posterior.

Durant la junta de presidents s’ha acordat que el debat d’orientació política se celebri els dies 17, 18 i 19 de juny; que els dies 19 de març, 28 d’abril, 21 de maig i 2 de juliol es puguin fer sessions de preguntes i que els dies 26 de març, 30 d’abril, 4 de juny i 9 de juliol es puguin celebrar sessions ordinàries.