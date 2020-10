Ajudes de fins a 2.000 euros al mes per al lloguer d’establiments afectats per la Covid

“Aquests establiments necessiten un cop de mà del Govern i la setmana vinent tindrem tancat un paquet d’ajuts perquè siguin el màxim d’equitatius possible”, ha explicat aquest divendres al migdia el cap de Govern, Xavier Espot. El dirigent es refereix a ajudes al lloguer d’establiments afectats per la Covid-19, que tindran un topall de 2.000 euros. Tot i que el decret s’aprovarà dilluns vinent, Espot ha anunciat que tindrà efectes retroactius a comptar des de l’1 d’octubre, o des del 8 d’octubre per a bars i restaurants, perquè és quan va entrar en vigor la normativa que restringeix els seus serveis.



L’ajuda al preu del lloguer serà en funció del grau de restricció: no es pagarà el mateix al local que està totalment tancat que al que pot oferir alguna activitat. És a dir, no rebran la mateixa quantitat els bars que poden oferir algun servei de menjar per endur, que els que estan totalment tancats. Les ajudes acabaran quan els establiments reprenguin l’activitat.



En un primer càlcul aproximant, el Govern preveu que poden sol·licitar els ajuts uns 580 bars i cafeteries, un 212 parcs infantils i agències de viatges i sis pubs i discoteques. Espot ha volgut acabar amb un missatge de tranquil·litat per als al·ludits: “Tenim diners disponibles, tenim finançament”.