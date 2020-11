Ajudes per a l'emancipació dels joves d'entre 22 i 30 anys

El Govern posa en marxa un programa per a facilitar l'emancipació dels joves i que suposarà que puguin rebre una ajuda corresponent al dipòsit i al primer mes del lloguer. L'ajuda està pensada per a joves d'entre els 22 i els 30 anys i es pot veure complementada amb un abonament total del transport públic d'un any si l'habitatge està fora de les parròquies centrals. Les ajudes es podran ja demanar a partir d'aquesta setmana i des del ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut s'ha treballat en un atorgament ràpid perquè els joves puguin dur a terme aquest pagament de manera immediata si troben un habitatge.



El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha destacat que en l'enquesta del Carnet Jove que es va dur a terme l'any passat es posava de manifest que una de les principals inquietuds dels joves era l'habitatge i concretament un 63,9% dels que tenen entre 25 i 30 anys demanaven a les administracions que s'impulsessin subvencions a l'emancipació i que es donessin facilitats per al pagament del dipòsit. Aquesta necessitat és ara, ha reconegut el ministre, encara més patent, tenint en compte que la crisi ha pogut "truncar molts projectes" de joves que tenien previst emancipar-se. Aquest programa, que està dotat amb una partida de 200.000 euros, però que pot ser ampliable si s'esgotés, és compatible amb les ajudes a l'habitatge que el Govern convoca cada any. En aquest sentit, el ministre ha recordat que aquest 2020 s'han atorgat 72 ajuts a joves, d'una mitjana de 150 euros al mes, amb la qual cosa el total destinat a aquest col·lectiu ascendeix a 130.000 euros.



Els requisits per poder optar a aquestes ajudes a l'emancipació són tenir entre 22 i 30 anys i un salari situat entre el mínim interprofessional i els 24.000 euros. Cal no tenir cap habitatge en propietat ni un patrimoni de dotze vegades el LECS. L'habitatge que es llogui ha de ser d'ús residencial i cal que la persona tingui la residència al país des de fa cinc anys. En aquest cas, ha manifestat el ministre, s'exclou d'aquesta exigència els estudiants que han estat fora del país per estudiar, amb la qual cosa, ha especificat, aquest requisit dels cinc anys està més pensat en persones nouvingudes, per acreditar una estabilitat al país.



L'ajut màxim que podrà rebre un jove està marcat pels barems que regeixen les ajudes a l'habitatge i per exemple en el cas d'un pis d'una habitació és de 657 euros al mes. Per tant, l'import màxim que podrà rebre una persona que opti a les ajudes a l'emancipació són aquests 657 euros multiplicats per tres, és a dir, els dos mesos de dipòsit i el primer mes de lloguer, en el cas d'un pis d'una habitació.



Tal com s'ha esmentat, també es preveu una ajuda perquè la persona pugui gaudir també d'un abonament gratuït del transport públic si el pis es troba fora de les parròquies centrals. Aquesta mesura es pren, ha manifestat Filloy, seguint les recomanacions de la taula de l'habitatge de descentralitzar la demanda, que ara està molt focalitzada a les parròquies centrals.