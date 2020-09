Allargar els ERTOs, a l'oci nocturn i agències de viatges, sí; a l'hoteleria, no

"De moment contemplem l'allargament en sectors molt puntulas, o que estiguin tancats per imperatiu ministerial, com podrien ser els locals d'oci nocturn, o que realment hagin tingut una davallada dràpstica de la seva actuvitat, com podrien ser les agències de viatges". Així ha concretat el cap de Govern, Xavier Espot, dos dels sectors que podrien acollir-se a una pròrroga en les regulacions temporals d'ocupació. Preguntat aquest dilluns pels periodistes arran de la crida feta pel sector de l'hoteleria la setmana passada, Espot ha descartat que, en la situació actual, el personal dels establiments hotelers tingui cabuda en un hipotètic allargament, que s'hauria de comptabilitzar a partir de l'any vinent.

"La nostra idea va al tomb d'aquests sectors molt concrets, però no estem parlant dels que potencialment puguin estar oberts i que treballin amb una certa normalitat, per bé que ho puguin fer menys que l'any passat, perquè aquesta és la realitat, no només del sector hoteler sinó de totes les activitats lligades al turisme", ha aclarit el cap de Govern.

Malgrat l'anunci, des de l'Executiu resten a l'expectativa de l'evolució de la pandèmia. "Crec que tenim encara uns mesos per endavant, i d'aquí al desembre veurem com evoluciona la situació sanitària i epidemiològica per veure si cal ampliar els Ertos a altres sectors. No ens posem la vena abans que la ferida i veiem com evoluciona tot plegat", ha dit Espot, per concloure que "no tanco la porta a cap sector concret, però amb la realitat actual, el panorama que contempla Govern és el de poder fer Ertos per sectors molt concrets".