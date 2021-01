Alt Pirineu 1.174, Andorra 0

Malgrat el reguitzell de bromes que va provocar, sobretot a les xarxes socials, l'efímera assimilació d'Andorra amb l'Alt Urgell, ningú dubta que mai va suposar una annexió 'de facto'. Més enllà de les restriccions de mobilitat, la realitat d'aquesta diferenciació política la mostren les xifres de vacunats contra el SARS-CoV-2 a una banda i l'altra de la frontera sud. Els problemes burocràtics no previstos pel Govern amb el subministrament dels remeis, per “traves administratives” entre l'executiu espanyol i la farmacèutica per a l'exportació a un tercer país de les vacunes, no ha fet sinó retardar l'inici de les vacunacions a les Valls. Fins al punt que a dia d'avui, aquest dimarts, encara no se sap quan començarà la primera fase, que ha de subministrar les dosis al personal sanitari i els residents en centres geriàtrics.



I mentre Andorra es llepa les ferides provocades pel seu aïllament, i compta les hores per rebre el vistiplau de la farmacèutica perquè els remeis surtin de Madrid i comencin a entrar a les residències del país, la regió veïna del sud ja fa dies que ha començat amb la campanya. Segons el departament de Salut de la Generalitat catalana, en les últimes 24 hores s'han vacunat 489 persones de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, que se sumen a les 685 que es van injectar el vaccí a l'inici del procés, el 27 de desembre. Així, fins aquest dilluns, a la regió veïna, que té menys població censada que el Principat, han rebut la primera dosi 1.174 persones.



De fet, Catalunya ha superat aquest cap de setmana passat les 60.000 dosis administrades.