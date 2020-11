L'Alt Urgell demana a la Generalitat incloure Andorra en el pla de desescalada que afecta la comarca

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, i la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, han enviat aquest dimecres una carta als consellers de Salut, Alba Vergés, i d'Interior, Miquel Sàmper, de la Generalitat de Catalunya perquè, com ja va passar durant el primer confinament de la primavera, assimilin el territori andorrà a l'alturgellenc per permetre beneficiar-se recíprocament de la desescalada en les mesures que restringeixen la mobilitat.



Els dirigents recorden als membres del Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) que l'actual esborrany del govern català, que preveu una desescalada per fases que restringiria la mobilitat entre Catalunya i Andorra fins a mitjan de gener, que per a la gent de l'Alt Urgell “és inconcebible no poder anar a Andorra durant més de tres mesos i viceversa, sobretot perquè són moltes les famílies que viuen a banda i banda de la frontera política, i en sentit contrari, les crisis a Andorra tenen un impacte significatiu a la comarca alturgellenca”.



També recorden “l'ajuda” que ha prestat Andorra en matèria sanitària durant els mesos més durs de la pandèmia. Per tot plegant demanen aquesta “assimilació” del territori andorrà amb l'alturgellenc. Ara tocarà al Procicat resoldre el requeriment.



Sempre tenint en compte que es tracta d'un esborrany que aquest dijous s'ha d'analitzar per part del Procicat i que, per tant, podria ser modificat abans de la seva aprovació. El document preveu quatre fases de desescalada gradual, que es revisarien cada quinze dies, a comptar des d'aquest proper dilluns, 23 de novembre.



Si el Procicat acceptés que Andorra s'inclogui a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i s'assimili a la comarca de l'Alt Urgell, les Valls podrien començar a beneficiar-se de la flexibilització de les mesures restrictives de mobilitat al país veí del sud a partir del segon tram, que preveu un tancament perimetral per comarques. Dut al calendari, i si durant el camí no hi hagués un repunt de contagis que augmentés la pressió sanitària, significaria que a partir del 8 de desembre es podrien obrir fronteres entre Andorra i l'Alt Urgell, però estaria prohibit circular per la resta de territori català.



I no seria fins a la tercera fase de desescalada, que comprèn les festes nadalenques, perquè s'iniciaria el 22 de desembre (un altre cop, sempre tenint en compte que la situació epidemiològica continués amb una tendència a la baixa pel què fa al nombre de contagis i a la pressió hospitalària), quan el tancament perimetral s'obriria, per trams, a diversos municipis. De tota manera, l'esborrany amb què treballa el govern català filtrat a la premsa encara no té definit com seria aquesta mobilitat: si es permetrien els desplaçaments entre comarques o zones amb una baixa incidència de contagis durant el cap de setmana. Aquest dijous s'hauria de conèixer la proposta amb més concreció.



En definitiva, si la proposta empesa pels dirigents alturgellencs sorgís l'efecte desitjat i el Procicat l'acceptés, significaria una bombona d'oxigen vital per a l'economia andorrana, que perdria el pont de la Puríssima però començaria a guanyar turisme des de mitjan de desembre. I sobretot significaria dues coses: la primera, no donar per perduda la campanya nadalenca, perquè a partir del 22 de desembre podrien començar a arribar turistes de diversos indrets catalans, i de la resta d'Espanya, amb una incidència a la baixa del SARS-CoV2. I segona, que molts residents al país podrien retrobar-se amb familiars i amics per passar plegats les festes nadalenques.

