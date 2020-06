L’ambaixada espanyola manté la voluntat de reobrir la frontera abans del 22 de juny

L’ambaixada d’Espanya encara no tira la tovallola. Malgrat que, a aquestes alçades, jurídicament serà gairebé impossible incloure Andorra dins la mobilitat domèstica espanyola, l’ambaixador Àngel Ros manté la voluntat de reconnectar el Principat amb la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran abans del 22 de juny, quan està previst que acabi l'estat d'alarma.

Segons ha admès Ros a l’ ARA Andorra, des de l’ambaixada “se segueix intentant”, tot i que “no s’està fent pressió a ningú, sinó que la petició està vigent i estem a l’espera d’una resposta”. Tot i això, també és conscient de la dificultat que suposa modificar la llei per fer-ho possible perquè, “si no es pot transitar entre províncies o regions sanitàries que estiguin en diferents fases, és una contradicció poder creuar una frontera internacional”.

Més enllà del 21 de juny, quan està previst que s’aixequi l’estat d’alarma a Espanya, Ros veu “ possible” que els andorrans puguin moure’s per l’Alt Urgell i la Cerdanya, però prefereix no “confiar-hi”, ja que tal com ha assegurat, “havíem donat per segur que la frontera estaria reoberta a principis de mes i no ha passat, així que prefereixo no posar una data exacte”.



En el cas que es reobrís la frontera, només es permetria la mobilitat dels andorrans per la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, i “les forces de l’ordre s’encarregarien de fer complir aquesta limitació, tal com ha passat en d’altres territoris espanyols”, ha recalcat Ros, tot i que a partir del dia 15 podrien entrar en fase 3 les regions sanitàries catalanes que fan frontera amb l'Alt Pirineu i Aran i, si la Generalitat ho autoritza, estarà permesa la mobilitat entre regions que estiguin en fase 3.