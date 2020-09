Andorra, amb Beirut

El consell de ministres també ha aprovat aquest dimecres una nova ajuda humanitària a Beirut per valor de 7.500 euros. Aquesta donació se suma a la que va anunciar l'executiu la setmana passada, que era del mateix import però anava adreçada a Creu Roja Internacional. Segons ha explicat Jover, aquesta segona aportació ve donada a contribuir amb la plataforma d'ONGs d'Andorra.



Cal recordar que, el 4 d'agost, una doble explosió al port de la capital libanesa va causar immensos danys humans i materials. El govern libanès, mitjançant nota verbal, i les organitzacions humanitàries presents actualment a Beirut, van sol·licitar ajuda urgent per poder fer front a les necessitats immediates d'atenció a totes les persones afectades per la doble explosió i, en particular, als milers de ferits i sense sostres.