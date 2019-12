Andorra i Bèlgica commemoren els 25 anys de relacions diplomàtiques

Els governs de Bèlgica i d'Andorra commemoren els 25 anys de l'establiment de relacions diplomàtiques entres els dos països. Durant aquest temps, Bèlgica i Andorra han construït una relació en àmbits diversos que constitueixen un reflex dels lligams humans, culturals i econòmics que uneixen els dos territoris. Un clar exemple d'aquesta cooperació són els temes fiscals i policíacs i duaners. De la mateixa manera, també s'ha intensificat la cooperació a nivell internacional, com ho demostra el suport de Bèlgica a les negociacions de l' acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea i el compromís d'ambdós països en favor del multilateralisme, com a únic mitjà per fer front als reptes globals com el canvi climàtic. En el marc d'aquest aniversari, Bèlgica i Andorra han expressat la seva voluntat de continuar treballant conjuntament per avançar en l'enfortiment de les relacions bilaterals i seguir fomentant els valors comuns que els uneixen.