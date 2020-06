Andorra la Vella portarà Govern a Batllia per reclamar-li 270.000 euros

El comú d'Andorra la Vella ha decidit portar el Govern a la justícia per reclamar el pagament de 270.000 euros corresponents a les obres que durant el 2018 es van dur a terme al carrer de la Plana de Santa Coloma i als entorns de l'escola andorrana de segona ensenyança. Segons ha confirmat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, aquesta quantitat de diners és la que li pertocava pagar a l'executiu, segons quedava reflectit en el conveni signat entre ambdues administracions. Ara, el departament d'Intervenció al·lega que aquestes intervencions no són competència del Govern, per la qual cosa la corporació comunal, després d'insistir en el cobrament en dues ocasions sense èxit, ha decidit portar l'afer a la Batllia.

Marsol ha detallat que aquesta és una qüestió pendent des del novembre del 2019, i ha confirmat que, malgrat la problemàtica, Intervenció està mostrant "voluntat política i pública" per tal de resoldre l'assumpte. La cònsol entén que aquesta observació s'hauria d'haver fet "en el moment en què es va signar el conveni" i "no ara quan reclamem que ens paguin" i "han participat en tot moment". Les obres en aquest espai van suposar un cost total que superava els 800.000 euros. En aquest sentit, la consellera del Partit Socialdemòcrata + Independents, Dolors Carmona, ha explicat que és una "llàstima" aquesta situació i, per tant, "és obligació del comú" reclamar l'import que li correspon.

Rebaixa salarial

Aquest ha estat un dels punts principals que s'ha tractat en la sessió de consell de comú, juntament amb el percentatge de rebaixa salarial que s'aplicarà als membres de la corporació. En aquest sentit, Marsol ha proposat a tots els consellers debatre l'assumpte un cop finalitzada la sessió, ja que la voluntat de rebaixa salarial hi és, però encara no s'ha decidit "com i de quina manera ho farem". El que està clar és que els consellers patiran una reducció en els seus salaris que no baixarà del 10%, però tampoc superarà el 20% i "estem oberts al que proposi la resta de consellers" ha explicat la cònsol. Tanmateix, Carmona ha recordat que la proposta de la formació socialdemòcrata és fixar aquesta rebaixa en un 10%, "però no només dels càrrecs electes", sinó també aplicar-ho als càrrecs de confiança.