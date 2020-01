El comú d'Andorra la Vella accepta una indemnització de 4,2 milions per l'incendi dels Serradells

El comú d' Andorra la Vella i les companyies d'assegurances han arribat a un acord a través del qual la corporació comunal rebrà, d'entrada, 4,2 milions d'euros d' indemnització pels danys patits en l'incendi de centre esportiu dels Serradells del novembre de l'any passat. Paral·lelament, el comú es "reserva el dret", tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, de reclamar a les companyies asseguradores del comú d'iniciar un procés judicial o arbitral per poder ser rescabalada d'1,8 milions d'euros més si finalment no hi ha un acord amb l'empresa (Progec) que estava fent les obres en el moment de l'incendi. Des del comú s'entén que Progec ha de continuar fent els treballs de rehabilitació de la façana que estava fent en el moment de l'incendi i, al mateix temps, assumir aquesta quantitat d'1,8 milions.

Tal com ha explicat Marsol, el peritatge va establir que els danys ascendien a uns sis milions d'euros i que els 1,8 milions corresponen a la part de l'obra que estava executant Progec. La companyia asseguradora del comú ha destacat que la pòlissa contractada no cobreix aquest import perquè "mentre s'està fent l'obra va a compte, càrrec i risc del constructor" els danys que es puguin ocasionar, com també determina, ha afegit la cònsol, la llei de contractació pública. De totes maneres, l'assessor del comú diu que això és "interpretable" i que la pòlissa cobreix "tot l'edifici", per aquest motiu, ha manifestat Marsol, el comú entén que no poden "renunciar a reclamar" a la companyia d'assegurances comunal, que sembla que és el que aquesta "pretenia" inicialment i per això ha defensat que l'acord aprovat aquest dissabte, en una sessió extraordinària amb caràcter d'urgència, és "molt important". Des de la majoria comunal serien partidaris que Progec pugui fer la part de l'obra que estava ja executant en el moment de l'incendi i, ha recordat la cònsol major, per aquest motiu el concurs que es va convocar el passat mes de novembre ja estableix dos blocs, un per refer la part cremada i un altre per a la resta de l'edifici. Per aquest motiu, el comú ha fet arribar a l'empresa constructora una carta en què se'ls manifesta la voluntat que torni a fer l'obra i que assumeixi la part que es va cremar.

La cònsol major ha justificat la urgència de la convocatòria d'aquesta sessió de consell de comú perquè l'acord no es va tancar fins dijous i les companyies tenen de límit fins dilluns per poder presentar una demanda per poder reclamar a les asseguradores de Progec els 4,2 milions que ja paguen al comú, que amb aquest acord ja es desentén d'aquesta part de reclamació. Des de l'oposició, però, han estat molt crítics tant pel fet que aquesta convocatòria s'hagi fet amb aquesta immediatesa com per la manca d'informació que han denunciat sobre aquest assumpte. "Ens trobem amb un exemple de procés de gestió que nosaltres no compartim, com és la manca de planificació, la manca de coherència en les actuacions i precipitacions que ens porten a una mala gestió", ha lamentat la consellera socialdemòcrata Dolors Carmona, afegint, alhora, que la voluntat és que el centre pugui "funcionar el més aviat possible". En aquest sentit, Carmona ha manifestat que els hagués agradat poder tenir tota la informació ja que tenen dubtes com per exemple per què les companyies asseguradores no es fan càrrec de tots els danys. Així, creuen que les coses s'haurien d'haver "negociat d'una altra manera" i que també s'hauria d'haver analitzat més a bastament l'empresa a la qual es feien les adjudicacions de les obres per comprovar que complís tots els requisits. Així, ha afegit que si haguessin tingut la informació haurien votat conseqüentment però no poden estar d'acord "amb un procediment" que no saben "les implicacions que té i com afectarà els ciutadans".

Marsol ha lamentat la manca de suport de l'oposició en la votació d'aquest acord. "Em sorprèn la seva actitud", ha manifestat, afegint que en la reunió que van mantenir divendres i en la qual des de la majoria es va explicar "tot fil per randa", els consellers de la minoria no van fer cap manifestació i en canvi aquest dissabte al consell de comú han lamentat la gestió comunal. "És una actitud mediàtica", ha manifestat la cònsol, afegint que des de la majoria s'ha estat "súper transparents" en la gestió d'aquestes negociacions amb les asseguradores i considerant que les manifestacions dels consellers del PS són "de cara a la galeria i demagògia". En aquest sentit, ha conclòs que "no volen acceptar" que l'acord aprovat aquest dissabte "és un bon acord" i que per tant "busquen excuses de mal pagador.