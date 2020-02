Andorra la Vella vol una sistema d'avaluació de la feina dels treballadors l'any que ve

El comú d’Andorra la Vella té la ferma voluntat de poder instaurar un sistema de valoració de la feina dels treballadors similar al GAdA (gestió de l'acompliment) de cara a l’any que ve. D’aquesta manera, la cònsol major, Conxita Marsol, posa en relleu que, de moment, estan a l’espera del reglament en el qual treballa el Govern en el marc de la Llei de la funció pública per si fan “una cosa similar”. Afegeix, però, que esperaran un parell de mesos per veure si l'executiu aprova aquest text i que en cas que en aquest termini no estigui enllestit llavors s’iniciaran els treballs per dissenyar el model per al comú.

“Em vaig comprometre que si en dos o tres mesos el Govern no ho posa sobre la taula nosaltres buscarem una fórmula perquè creiem que és de justícia que es pugui fer la valoració al personal, a efectes de poder-los donar alguna prima puntual no consolidable”, posa en relleu Marsol, afegint que la voluntat seria la de pactar amb els treballadors, al llarg d’aquest any, aquest nou sistema per poder-lo començar a aplicar de cara al 2021.

La cònsol major d’Andorra la Vella manifesta que ara el problema és que hi ha moltes persones que porten molts anys treballant per a la corporació comunal que “no han estat objecte de valoració en el seu lloc de treball ni han viscut cap canvi de categoria, si no hi ha hagut un canvi de lloc de treball”. Per tant, considera que és necessari que hi hagi aquest sistema un cop es va comprovar que el “GAdA no va funcionar”.

Pel que fa a l’aplicació de la Llei de la funció pública que aquesta setmana ha estat objecte de debat en el si de la reunió de cònsols, Marsol manifesta que el comú d’Andorra la Vella mantindrà el sistema de triennis en lloc del de quinquennis que té el Govern ja que és “un compromís electoral” amb els treballadors, als quals se’ls va manifestar que mantindrien aquestes primes cada tres anys.

Marsol no creu que el fet que al Govern hi hagi unes condicions per als treballadors, com els quinquennis i un pla de jubilació, que als comuns són diferents, suposin “un fre” per a la mobilitat. De fet, opina que els treballadors tenen en compte altres aspectes com pot ser el lloc de residència i treball o que se’ls ofereixin unes millors condicions.

Pel que fa a l’aplicació de la llei, Marsol destaca que l’únic aspecte important per aplicar seria el del sistema d’avaluació, ja que d’altres aspectes com poden ser la interinitat (que s’hagin de convocar les places sempre, excepte que sigui un cas d’urgència) ja s’està aplicant.