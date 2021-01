Andorra aclareix la controvèrsia sobre l'arribada de vacunes originada per alguns 'mèdia' espanyols

En la mateixa línia expressada aquest mateix dimecres pel seu homòleg espanyol, Salvador Illa; el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprofitat una pregunta sobre l'arribada de noves vacunes al país, feta durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, per aclarir que el conveni entre països petits i països grans al Vell Continent no respon a cap rerefons mercantil sinó a un “criteri de solidaritat”, per la incapacitat dels petits estats d'adquirir lots directament de les farmacèutiques.



La polèmica s'ha originat aquest dimecres al matí, quan una presentadora d'un programa matinal de Telecinco ha criticat durament l'executiu espanyol per “revendre” vacunes “al país més ric d'Europa”. Benazet, com ha fet Illa, ha rectificat la presentadora i ha explicat que es tracta d'un “criteri solidari”. El ministre andorrà, a més, ha afegit que és una dinàmica que han emprès diversos països d'Europa, segons la qual els grans han posat a disposició dels petits una remesa proporcional a la seva població de les vacunes que vagin adquirint. “Ho ha fet França amb Mònaco, Suècia amb Noruega i ho han fet Espanya i França amb nosaltres”, ha dit Benazet.



“La quantitat de vacunes rebudes és proporcional a la nostra ciutadania i a la dels països veïns, de manera que es vagi vacunant de manera proporcional a tota Europa a la mateixa velocitat. Anirem rebent vacunes en la mateixa mesura que els europeus; així, tots els països augmentaran el seu nombre de vacunats progressivament i de la mateixa manera”, ha insistit Benazet.



Lluny del populisme mediàtic que es practica en alguns mitjans de comunicació i que busca enterbolir la realitat alhora que crear polèmica, queda clar, per les manifestacions de Benazet i d'Illa, que Europa s'anirà vacunant progressivament i a la mateixa velocitat, en funció de la capacitat de producció de les farmacèutiques involucrades. Una altra qüestió no resolta és a quina velocitat s'administraran les vacunes a països pobres per aconseguir la immunitat comunitària i aturar la pandèmia.