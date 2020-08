Andorra té actualment 917 persones en recerca de feina. A final de juliol, segons el Departament d'Estadística, hi havia 1.061 persones inscrites al Servei d'Ocupació. El pic va ser al maig, amb 1.761. Aquestes dades "ens mostren que anem en la bona via, perquè l'increment del turisme ha permès reprendre una certa normalitat i la necessitat de més recursos humans", ha dit aquest dimecres el ministre portaveu, Èric Jover. "La situació no és la que desitja el Govern d'Andorra i hem d'esperar que la situació sanitària millori, però la tendència és positiva", ha afegit.



El nombre de llocs de treball que ha ofert el Servei al mes de juliol és de 693, el que representa un 34% d’increment respecte al mes anterior i un 14,8% per sota del mateix mes de l’any anterior. Pel que fa a l’ajut per desocupació, 304 persones han percebut al juliol la prestació (218 menys que el mes anterior). D’aquestes, 255 son prestacions per desocupació involuntària amb les mesures de flexibilització aprovades en els paquets de mesures econòmiques, laborals i socials per pal·liar la situació generada pel coronavirus SARS-CoV-2. La resta, un total de 49, són beneficaries de la prestació econòmica per desocupació involuntària preexistent a la COVID-19.



Pel que fa a les persones afectades per una Suspensió temporal del contracte de treball i/o Reduccions de jornada laboral, s’ha disminuït en un 53% les persones que estaven en aquesta situació, passant de 6.812 persones el mes de juny a 3.151 el mes de juliol. Aquesta xifra representa el 9,87% dels assalariats totals del considerat sector privat.



S’amplia el termini per presentar la sol·licitud per acollir-se a les prestacions dels treballadors per compte propi

Encara en l'àmbit laboral, el Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret del 26-8-2020 de modificació del Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020, pel qual s’amplia fins al 15 d’octubre el termini per a la presentació de les sol·licituds de les persones que realitzen una activitat per compte propi, corresponents al mes de juliol, per tal de facilitar que aquelles persones que compleixen els requisits es puguin acollir a la prestació.



Dins les mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, es reflecteix la possibilitat d’acollir-se a prestacions a les persones que realitzen una activitat per compte propi. Per tal d’acollir-s’hi, els requisits d’atorgament i a la seva tramitació especifiquen un terminis que amb aquest nou Decret es poden allargar fins a mitjans d’octubre.