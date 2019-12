Andorra comptarà a la primavera amb un festival de música

El ministeri de Turisme, de la mà del comú d'Andorra la Vella, està treballant en un festival de música de gran format que es desenvolupi durant tres caps de setmana del mes de maig i que creï més afluència de visitants després del tancament de les pistes d'esquí. La demanda, feta des dels actors implicats en el sector turístic, va en la línia d'Andorra Turisme de promocionar el Principat com un destí 'country break', és a dir, afavorint les pernoctacions de dos o tres dies de durada.

El festival estaria destinat a "un target familiar", ha explicat la ministra de Turisme, Verònica Canals, evitant la massificació i amb una oferta que combini diversos estils de música. L'esdeveniment complementarà la programació de concerts de l'Auditori Nacional d'Andorra, amb la suficient organització perquè l'oferta del nou esdeveniment, "que serà més pop que no purista", es faci a la capital. El ministeri no vol "cenyir-se només en l'oferta cultural a l' estiu", ha dit Canals, ampliant-la a una època on "molta gent amb segona residència no ha començat a anar a la platja" i abans de l'obertura dels grans festivals d'altres ciutats.

Pel que fa a la localització, que Canals ho ha definit com un "punt candent" donat que "són uns mesos complicats meteorològicament parlant", des del ministeri s'aposta per un espai "còmode per a tots", malgrat que encara no s'hagi establit. El que sí que estan avançades són les converses amb patrocinadors i companyies internacionals. "Estem treballant l'oferta per aterrar-la com abans millor", ha afegit.

Continuïtat del Cirque

A principis d'any el ministeri de Turisme farà públic quin serà l'espectacle del Cirque du Soleil que afavorirà l'afluència de turistes durant els mesos d'estiu al Principat. La ministra ha assegurat que es mantindrà l'espectacle fet a mida per la companyia canadenca amb una capacitat d'unes 5.000 persones, però en les fases de negociacions queda pendent concretar la localització de l'esdeveniment, com es farà i quina serà la temàtica del dit espectacle. De totes maneres, Canals ja ha avançat que des de l'executiu es continua apostant pel model del Cirque, que l'estiu passat va tenir "un retorn del públic molt positiu" i "un impacte fort en els sectors hotelers i del 'retail'", amb una afluència de més de 100.000 persones durant el mes de juliol.

D'altra banda, en el decurs de la presentació dels resultats de l'Andorra Shopping Festival, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha donat per feta la presència del Cirque Du Soleil en un 85-90%, tot i que ha reconegut que encara estan negociant. Tot i això, Budzaku s'ha marcat de límit la Fira de Turisme de Madrid: "Ens hem marcat anar a Fitur amb tot fet sobre el Cirque du Soleil, tant ubicació com espectacle".

La taxa turística, en estudi

Canals ha avançat en el tradicional esmorzar de l'executiu amb els mitjans de comunicació que el ministeri està estudiant la possibilitat d'aplicar una taxa turística al país, seguint el model de països del voltant. "És necessari fer un diàleg i ser transparent amb tots els actors implicats", ha remarcat Canals, per veure la fórmula més idònia i "a què dedicarem la recaptació de la taxa perquè sigui beneficiosa per a tota l'economia del país". La ministra ha reconegut que "està molt lluny de fer-se" però que els estudis estan en elaboració.

Un nou emplaçament per a l'heliport

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que valoraran "altres possibles ubicacions per a l'heliport aprenent de les experiències del passat", després que es descartés de manera definitiva ubicar-lo a la zona de les Tresoles. En aquest sentit, ha dit que es recuperaran els anteriors estudis sobre ubicacions per buscar un nou emplaçament per a una infraestructura "necessària però no imprescindible" i que, a la vegada que "facilitaria la vida dels ciutadans", seria una "palanca per atraure turistes amb un alt poder adquisitiu". Per la seva part, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha deixat la porta oberta a què l'heliport es gestioni amb un consorci entre la Cambra de Comerç i el sector públic.