Andorrà continuarà insistint per assolir l'arribada de visitants catalans

El ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que el Govern continua treballant "perquè el més ràpid possible es pugui clarificar la situació" i sigui possible una mobilitat entre Andorra i Catalunya. Així ho ha manifestat a preguntes dels mitjans de comunicació en l'habitual roda de premsa posterior al consell de ministres i després que aquest dimarts quedés clar que els turistes catalans no poden venir i que, per tant, l'anunci que sí que ho podrien fer va ser un "malentès".



Qüestionat sobre el fet que des de la Generalitat s'atribueix a un error d'Andorra que es donés per segur que els catalans podrien venir a Andorra a passar unes vacances o a una segona residència, Jover s'ha volgut referir "a les declaracions públiques dels consellers" i ha destacat que "malauradament" hi ha hagut un malentès. Malgrat tot ha incidit que des de l'executiu es continuarà "defensant els interessos dels ciutadans i les empreses andorranes "i ha afirmat que Andorra "ha lluitat molt" per garantir que els països que deixin venir als seus ciutadans tinguin garantit "un nivell de control de la pandèmia".



Jover ha afegit que són "plenament conscients de la situació difícil" que viu el sector que havia vist en aquesta arribada de visitants una esperança per recuperar l'activitat i ha destacat que es duran a terme un seguit de reunions tècniques, més enllà de la trobada inicial d'aquest dimarts, "per veure com se'l pot ajudar" i que per tant surti el "menys afectats possible per l'aturada de la mobilitat".