Andorra 'cubaneja'

Andorra estaria disposada a enviar sanitaris a Lleida en cas de necessitat, segons ha explicat el ministre Joan Martínez Benazet, en declaracions a ‘ Poble Andorrà’. “Si hi ha algun sanitari voluntari, ja que en aquest moment en el qual nosaltres estem molt bé epidemiològicament doncs es pot enviar a Lleida, estarem encantats en col·laborar”, ha dit el titular de Sanitat.



Benazet recorda que “aquesta malaltia l’hem d’abordar entre tots plegats, nosaltres vam donar suport a una pacient de la Seu d’Urgell que no podia ser ventilada mecànicament a Catalunya” i afegeix que “nosaltres vam tenir sanitaris cubans i vam tenir disposició de llits a hospitals de Foix i d’Ax-les-Thermes tot i que no ens van caldre”.



“ Tota la comunitat internacional ha de poder col·laborar per fer front a una crisi sanitària que afecta a tothom, per tant estem disposats si cal a què hi hagi una col·laboració en aquest sentit” ha afirmat el ministre de Sanitat.



Finalment, Benazet explica que el brot a Lleida ve marcat per una condició socioeconòmica molt determinada de persones que venen a fer la temporada de la fruita i que viatgen des de llocs on potser la situació epidemiològica no era la mateixa que la que tenim aquí”.