Andorra esdevé el nexe iberoamericà per fer front al coronavirus

La Secretaria Pro Tempore d’Andorra (SPT) i la Secretaria General Iberoamericana (Segib) avancen amb les activitats preparatòries de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern amb la celebració de la reunió extraordinària d’alt nivell de ciència, tecnologia i innovació contra la crisi del coronavirus, que tindrà lloc el 30 de juny. La reunió comptarà amb la participació de ministres i altes autoritats de ciència, tecnologia, innovació i salut dels 22 països que integren la Conferència Iberoamericana.



El context generat per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 és l’eix central que ha dut la presidència d’Andorra a inserir en el calendari d’activitats aquesta reunió extraordinària d’alt nivell de manera telemàtica. Durant la seva presidència al front de la Conferència Iberoamericana, Andorra aposta per la innovació com un dels principals vectors en la implementació de l'Agenda 2030, i entenent la innovació des d’una visió àmplia i no només centrada en el punt de vista tecnològic, sinó també des del social o el mediambiental, entre d’altres.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 i la seva relació amb la vulnerabilitat social esdevenen, així, un moment fonamental per a la cerca de solucions innovadores en el context de la cooperació multilateral. En aquest sentit, cal tenir present quin ha estat l’impacte de la crisi sanitària a la regió, provocant milers de morts. Aquestes xifres fan evident el rol central del coneixement, la ciència, la tecnologia i la innovació i la necessitat d’enfortir la cooperació iberoamericana a través de l’aprenentatge mutu i la col·laboració. A més, es vol potenciar el fet que els països iberoamericans compten amb una destacada comunitat científica i amb capacitats tecnològiques per a la innovació, i que cal que hi hagi una col·laboració per incrementar la capacitat per fer front a la situació provocada pel virus. Tenint en compte aquests aspectes es proposa aquesta reunió extraordinària d’alt nivell, orientada a la lluita contra la pandèmia i les seves conseqüències, a partir de la base científica i tecnològica i la innovació.

Tres eixos per al debat

La reunió girarà al voltant de tres eixos temàtics clau per a l’actuació. En primer lloc, investigació biomèdica, intel·ligència artificial i salut pública. En segon lloc, innovació tecnològica i reprogramació industrial, i finalment, societat digital. Pel que fa al primer dels eixos, servirà per reflexionar al voltant de la investigació científica i clínica sobre vacunes, retrovirals o teràpies específiques així com les actuacions que han de servir per al control de la pandèmia, tenint en compte, per exemple, aspectes com la gestió hospitalària. En aquest apartat també es tractarà l’aportació de la intel·ligència artificial i la supercomputació tant en l’àmbit de la investigació com en el control del virus.



El segon eix vol centrar l’atenció en com la innovació tecnològica ha permès donar resposta a l’increment de la demanda de material sanitari i equipament mèdic, en un moment en què l’abastiment ha estat especialment complicat. Es tractaran les actuacions dutes a terme en l’àmbit de la innovació tecnològica i també de la reprogramació industrial.

I pel que fa al darrer dels eixos, centrarà les aportacions al voltant de com el confinament i la suspensió d’activitats presencials no essencials ha impulsat processos de transformació digital i avenços en àmbits com l’administració o el comerç electrònic -on ja eren presents-, i en d’altres on no eren tan freqüents com l’educació o el teletreball. En aquest sentit, aquesta situació ha posat de relleu la bretxa que existeix en l’accés equitatiu a la infraestructura digital.



Enfortir lligams per lluitar contra la pandèmia

La reunió facilitarà que ministres i altes autoritats puguin compartir les principals línies d’actuació que estan desenvolupant per combatre la Covid-19 i pal·liar els efectes de la pandèmia. També es pretén que la posada en comú de la feina feta i del coneixement adquirit serveixi per identificar els reptes comuns i les oportunitats per a la cooperació entre països de la Conferència Iberoamericana, i que es puguin plasmar en accions i activitats concretes.



El resultat de la reunió es recollirà en unes conclusions amb les aportacions de les diferents delegacions participants i que seran considerades un ‘input’ per a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern.