Andorra té un centenar de funcionaris teletreballant i Escaldes, una quarantena

El Govern ha 'prescrit' per via de decret que aquelles empreses que puguin apliquin el teletreball. Aquesta modalitat de feina, evidentment, també s’aplica a les administracions, tant general com comunals, que han aplicat el treball a distància en aquells casos en què no és necessària la presència dels treballadors al lloc de treball.



A Andorra la Vella, tal com ha detallat la cònsol major, Conxita Marsol, hi ha 500 empleats públics, dels quals uns 300 no poden fer teletreball (personal d'Higiene, agents de circulació, del departament d'Obres...) i pel que fa als 200 que sí que poden, s'ha establert que la meitat treballi de manera presencial una setmana sí i una altra no. Per als que treballen de manera presencial, ha incidit que hi ha totes les mesures necessàries per a la seva protecció.



Al comú d’Escaldes-Engordany hi ha una quarantena de persones teletreballant, amb un sistema de torns diaris alterns (és a dir, que si en un mateix servei o àrea treballen dues persones, una teletraballa i l’altra està al seu lloc del comú i al dia següent a l’inrevés). Evidentment, els diferents comuns han mantingut els serveis d’atenció al públic amb el persona habitual, com és el cas d’Escaldes-Engordany, que manté l’horari habitual. Respecte de la resta de departaments que no estan de cara al públic o teletreballant, la corporació escaldenca aplica un sistema “d’horari continu no intensiu”, una jornada de vuit del matí a quatre de la tarda amb l’objectiu de “reduir al màxim el nombre de desplaçaments pel territori” i evitar, d’aquesta manera, que els treballadors hagin d’anar a dinar a casa i tornar, per exemple.