Andorra manté l'obertura de les pistes al gener, igual que França

El Govern manté la intenció d'obrir les pistes d'esquí al mes de gener sense tenir una data precisa, tal com va anunciar la setmana passada el cap de Govern, Xavier Espot, després que les estacions d'esquí catalanes hagin acordat obrir el proper dilluns, a falta de l'aprovació de les autoritats catalanes. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha declarat que es mantenen "lleials" al consens europeu sobre l'obertura de les pistes d'esquí, sobretot després de la resposta immediata que va tenir França amb l'obertura de la frontera pels ciutadans de l'Arieja i dels Pirineus Orientals.



Durant la roda de premsa, el ministre també ha procedit a fer una actualització de les dades epidemiològiques per la Covid-19. En les darreres 24 hores s'han sumat 46 nous contagis que eleven la xifra de casos totals a 7.236. Entre les bones notícies que ha anunciat Benazet, cal destacar que no s'ha de lamentar cap nova mort i que es mantenen en 78, i també que el nombre de casos actius és inferior a 600, concretament en 560. Pel que fa a les altes, des de l'inici de la pandèmia un total de 6.598 persones han superat la malaltia, 5.793 corresponents a la segona onada.



A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell resten 17 pacients ingressats, 15 a planta i dos a la Unitat de Cures Intensives, tan sols un requereix ventilació mecànica. Quant a la població escolar, 19 aules estan sota vigilància activa, 8 en total i 11 en parcial. El titular de la cartera de Salut també ha informat que tots els interns del brot del centre penitenciari ja han superat la malaltia, i tan sols queden tres treballadors del centre positius, els quals rebran l'alta en breu, ha dit. D'altra banda, Benazet també ha comentat que, tot i no tenir la dada actualitzada, la taxa de reproducció es deu trobar inferior a 0,88 després de la mitjana de casos reportats per dia que hi està havent. De fet, ha volgut matisar que la taxa de reproducció s'ha de ponderar amb altres dades com la incidència, la pressió sobre el sistema sanitari o el nombre de pacients greus. Més concretament, Benazet ha comentat que amb el nombre de casos diaris actuals, hi ha altres "factors que tenen més valor".

Finalment, el ministre de Salut no ha detallat els protocols de Nadal perquè estan pendents de ser aprovats en consell de ministres, però ha avançat que tindran en compte la interacció social, el nombre de persones i de grups bombolla que es podran reunir i també "la capacitat que tindrem de fer un cribratge massiu". Per tant, ha assegurat que els tests d'antigen formaran part de l'estratègia, però ha volgut remarcar que encara que es doni negatiu amb un d'aquests tests, s'hauran de seguir respectant les mesures que dictaran des de l'executiu, per no tenir una falsa seguretat. També ha explicat que és possible que el Nadal sigui un fenomen social massiu de forma simultània, i que per tant, aquest impacte al mes de gener podria suposar la tercera onada. Per tant, ha emfasitzat que cal arribar a les festes "amb les millors condicions possibles" i que la societat s'haurà d'adaptar a fer un Nadal diferent dels altres anys. Com a brot esperançador, ha comentat que després de tots aquests mesos de lluita, és possible que a la primavera i a l'estiu es tingui controlada la malaltia "amb una tardor i un hivern del 2021 esperançador".