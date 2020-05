Andorra negocia una obertura segura de fronteres amb els països veïns

La possibilitat que les fronteres s'obrin el més aviat possible perquè els ciutadans dels països veïns pugui visitar Andorra i, alhora, els residents al Principat puguin entrar i sortir de França i Espanya sense restriccions sembla un objectiu complex. L’escenari actual preocupa, i molt, els sectors turístic i del comerç del país. Empresaris andorrans han fet arribar al Govern la demanda que intercedeixi davant els estats veïns perquè en el moment que es deixi transitar persones entre els diferents territoris francesos o espanyols el Principat sigui considerat com 'un territori més' d'aquests dos estats, la qual cosa facilitaria que poguessin arribar els primers turistes abans que es decreti una reobertura generalitzada dels passos fronterers.

Des de la Confederació Empresarial Andorrana han posat en relleu que s’ha fet arribar a la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó –que és qui esta fent aquesta negociació amb Espanya- que transmeti a la seva interlocutora, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, la necessitat que Andorra sigui considerat a efectes pràctics –que no polítics- un "territori espanyol" perquè els turistes de destinacions més pròximes puguin començar a arribar al país en un termini més o menys breu. Més tenint en compte els vincles socials entre ambdós territoris, amb treballadors transfronterers i nombroses famílies amb lligams en un i altre costat dels límits administratius. El mateix tracte es voldria amb França, per la qual cosa es demana, també, que l'executiu faci els tràmits escaients amb l'estat veí del nord.



L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha manifestat a l’Ara sobre aquesta petició dels empresaris del país que la decisió d'obrir fronteres a Espanya es prendrà de manera coordinada amb la Unió Europa. Tot i això, ha puntualitzat, la mesura no significaria que es fes igual amb tots els països, ja que dependria de l'evolució del virus i no hi ha dates fixades. Quant a la relació amb Andorra, ha recordat que l'experiència avala que tots els decrets espanyols referents a fronteres sempre han tingut un tractament especial i diferenciat envers Andorra i Gibraltar.

Hores d’ara es desconeix si en el proper decret de fronteres Andorra tindrà aquest tractament o no, malgrat que fins ara sempre l'ha tingut. Les recomanacions del ministeri espanyol de Sanitat s’encaminen cap al tancament de fronteres fins a l’octubre, especialment perquè a Espanya li interessa garantir que els nacionals no surtin del país i facin turisme a l’estat veí, però Andorra en podria ser una excepció donades les seves especificitats i enclavament. Més tenint en compte que el Principat és, d’acord amb l’escenari epidemiològic, una destinació segura.