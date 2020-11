Andorra sí que ha perseguit dones per avortar

“A Andorra mai s'ha perseguit ningú per avortar”, aquesta és la frase que està en boca de molts dels dirigents polítics del país quan se'ls pregunta, sobretot en compareixences internacionals, pel tractament de l'avortament i la seva tipificació com a delicte en el Codi Penal. La darrera ha estat aquest dijous la ministra d'Exteriors, Maria Ubach, durant la seva participació per via telemàtica davant l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per a la protecció dels Drets Humans. Qüestionada per més d'una desena de països, entre els quals França, el Regne Unit, Mèxic o el Canadà, per la penalització de l'avortament, la dirigent ha argumentat que la seva legalització “posaria en risc el sistema de coprincipat” i ha esgrimit, un cop més, el recurrent: “Mai s'ha perseguit ningú, ni dona, ni professional de la medicina” per avortar.



Doncs bé, potser perquè la memòria és selectiva o perquè l'hemeroteca és feixuga, els fets, en aquest cas les cròniques, contradiuen aquesta afirmació. A Andorra sí que s'ha perseguit per avortar. I en més d'una ocasió segons alguns documents i cròniques de diaris. Un exemple n'és l'article titulat 'Polèmica jurídica a Andorra per una dona que va avortar disparant-se un tret al ventre', signat pel periodista Pau Echauz a El País, el 13 d'agost de 1987.



Reproduïm paràgrafs de l'original que, en resum, expliquen que la noia que va avortar va ser detinguda i posada a disposició judicial per un delicte d'avortament o parricidi (aleshores no hi havia Codi Penal al país).



“Una joven portuguesa residente en Andorra, embarazada de siete meses, fue puesta ayer a disposición de la policía andorrana como presunta autora de un delito de aborto o parricidio, al haber matado al feto que llevaba en su seno disparándose con una pistola en el vientre. Olimpia Borges de Gonceiçau, de 25 años, que trabaja en la hostelería, convivía en un piso de Andorra la Vella con su compañero, con el que había discutido momentos antes.



La joven fue trasladada inmediatamente a un hospital de Andorra donde, pese a la intervención quirúrgica, no se pudo evitar que falleciera el feto a las pocas horas. La madre sufrió una herida de pronóstico menos grave y fue dada de alta el pasado martes, momento en que fue detenida. Fuentes oficiales andorranas manifestaron que Olimpia Borges había pasado a disposición del juez, que posiblemente hoy mismo ordenará su ingreso en el centro de detención de Andorra, un establecimiento en el que sólo están internados presos preventivos y condenados hasta penas de seis meses, dado que el Principado carece de sistema penitenciario. Los presos condenados a penas superiores deben cumplir condena en cárceles españolas o francesas, su elección.El caso ha abierto una polémica en medios jurídicos de Andorra sobre si el delito debería ser calificado como aborto o parricidio dada la ambigüedad de la legislación del Principado".



Aquí l'enllaç de l'article complet: https://elpais.com/diario/1987/08/13/sociedad/555804003_850215.html