Andorra truca a la porta de l’església

Empresaris, polítics i, en general, actors socials del país han manifestat durant els darrers dies a l’ARA Andorra que han fet arribar al copríncep episcopal el seu neguit per l’escenari d’incertesa que, igual que a tot el món, es viu al Principat. Fins a la data, la institució eclesiàstica, tot i ser referent institucional en l’esdevenir del país, no ha fet arribar cap proposta concreta, més enllà de demanar “calma i serenor” a la ciutadania i mostrar el seu suport a la bona feina feta pels professionals sanitaris.

Si bé el copríncep ha mostrat preocupació per les repercussions que poden rebre les persones més vulnerables i, en general, la societat del país, diversos empresaris i actors socials consultats per aquest mitjà demanen una “resposta més ferma i compromesa” per part del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, amb la situació que es viu al Principat.

S’estima que la crisi de la Covid-19 tindrà, pel cap baix, un impacte directe d’uns 500 milions d’euros sobre l’Estat andorrà, un import al que amb el suport del la institució eclesiàstica i, en conseqüència, del Vaticà, juntament amb el recolzament del copríncep francès, s’hi podria fer front.

Les mateixes fonts expliquen que la institució del copríncep episcopal sempre ha tingut el clar suport d’Andorra en tots els sentits, per la qual cosa ara demanen que el cap d’Estat episcopal mogui fitxa per protegir i ajudar el país.