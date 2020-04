Apel·lacions al consens en el futur en la votació de la segona llei de mesures urgents

Tot i que el cap de Govern, Xavier Espot, estenia la mà a l'oposició en el seu discurs per defensar al davant del Consell General el projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, al final la unitat que hi havia hagut en la votació del primer paquet de mesures no ha estat possible i el text s'ha aprovat amb els vots a favor de la majoria i Terceravia+Unió Laurediana+Independents i l'abstenció del grup parlamentari socialdemòcrata. Des de la majoria s'ha defensat que es tracta d'una llei "equilibrada i proporcionada" que ha de permetre assegurar els llocs de treball, mentre que des del PS, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, lamentava que no hagi estat possible el diàleg ja que el text hauria pogut ser "més equilibrat" amb les propostes socialdemòcrates. Malgrat tot, ha mostrat la "mà estesa" al Govern per continuar treballant en el futur, una proposta que havia fet anteriorment el cap de Govern, que apel·lava a l'oposició a col·laborar per fer "el possible" per minimitzar els impactes de l'actual crisi i sent conscient, ha afegit, que caldran nous textos legals per impulsar noves mesures.

Espot ha destacat en la seva intervenció que amb aquesta segona llei el que s'ha intentat és que tots els sectors puguin tenir "eines" que els ajudin a passar la situació actual i poder enfocar la represa de l'activitat amb garanties. En aquest sentit, ha recordat que la principal novetat és la suspensió temporal de contractes laborals i la reducció de la jornada laboral. En definitiva, Espot ha manifestat que la voluntat del text i de les mesures és que la crisi que ha estat causada per un factor "exogen" no es torni una crisi sistèmica. Espot ha agraït la col·laboració de Terceravia i en canvi ha lamentat l'actitud del PS a qui ha retret que no hagi volgut consensuar el text. En aquest sentit, ha dit que ho entenia ja que aquesta postura d'oposició era molt "llaminera". En canvi, des del PS López manifestava que marxava "decebut" de la sessió de Consell General perquè no hagi estat possible convèncer la majoria dels elements que defensaven i ha lamentat el "to despectiu" que hi ha hagut durant la sessió envers el PS i les seves propostes. En aquest sentit, ha remarcat que està "convençut" que les propostes socialdemòcrates haguessin millorat el text. Així, ha lamentat que no s'hagin pogut atendre les propostes del PS en matèria de lloguers, moratòries bancàries i salaris i prestacions per als autònoms.

Al seu torn el president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, ha destacat que esmenes que va fer el grup s'han tingut en compte i ha manifestat que en el moment actual ells han optat per votar a favor del text perquè volen estar "al costat de les ciutadanes i els ciutadans" en moments que són "durs". En aquest sentit, ha manifestat que calia deixar de banda posicionaments que divergeixen. Ha afegit que és evident que amb aquesta llei no serà "suficient". Pintat ha remarcat que calen polítiques monetàries i fiscals que puguin evitar un "efecte dòmino" i ha conclòs que cal que se sigui capaç de crear una borsa "suficient per aguantar dos o tres anys i parar el cop". Fins i tot, han posat a disposició una part dels seus salaris com a consellers i l'assignació com a grup perquè aquests diners es puguin aportar on calguin.

El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha defensat que el que vol aquesta llei és "no deixar ningú enrere" i ha defensat que els ERTOs tenen la voluntat d'evitar el tancament d'empreses. "Estem en un enton d'extrema dificultat, sense precedents i l'Estat té la responsabilitat de no deixar ningú enrere" ha remarcat Costa posant èmfasi en les mesures que es deriven de la llei que ha qualificat de "valenta i ambiciosa". En el mateix sentit de defensa dels beneficis de la llei s'ha manifestat la presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Mònica Bonell.

Al seu torn, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha lamentat l'actitud del PS durant el treball en comissió i ha manifestat que en moments com l'actual cal "unitat" i ha volgut emfasitzar que la llei és "justa i equilibrada".