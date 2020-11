Aprovada per llei la pròrroga d'un any dels contractes del lloguer i la congelació dels preus

El debat per a l'aprovació de la llei de mesures urgents en matèria d'arrendament de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu ha tornat a posar sobre la taula les diferents visions sobre com han de ser les polítiques sobre l'habitatge. Així, des del grup parlamentari socialdemòcrata es considera que el Govern ha de tenir un paper més actiu i s'han d'impulsar mesures estructurals per poder solventar de manera real els problemes de l'habitatge. A l'altra banda, des de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, es considera que el Govern és massa intervencionista i que això està tenint conseqüències negatives sobre l'oferta d'habitatge.



Al seu torn, des de la majoria es defensa que es té "un full de ruta clar" i que s'està actuant tant per atendre les necessitats urgents com per assentar les bases a unes polítiques més sòlides, a través de l'Institut Nacional de l'Habitatge. La llei ha estat finalment aprovada amb els vots en contra de Terceravia i amb diferents posicionaments sobre l'articulat del PS, que ha donat suport a alguns articles de la mateixa. Amb l'aprovació a partir de l'1 de gener els contractes quedaran prorrogats per un any i només podran ser incrementats amb l'IPC i les pensions i els salaris més baixos es veuran augmentats en un 3,5%.